$!Anuncia Rocha Moya apoyo extraordinario de $80 millones a trigueros

LOS MOCHIS._ Un apoyo extraordinario de 80 millones de pesos para los productores de trigo del Estado anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya la tarde de este viernes.
Indicó que se trata de una medida emergente ante el retraso de la Federación en el pago del complemento del precio de garantía; dicho trámite continúa detenido por la falta de apertura de ventanillas de la Sader.
Rocha Moya se reunió en Los Mochis con líderes trigueros de los cinco municipios productores en Sinaloa.
Ahí explicó que el programa consistirá en 400 pesos por tonelada producida, con un límite de seis toneladas por productor.
El Gobernador precisó que el objetivo es que los trigueros puedan enfrentar el cierre de año y puedan continuar con sus labores agrícolas, pese al adeudo federal.
“El Gobierno del Estado les va a entregar 400 pesos por tonelada, hasta seis toneladas producidas por productor. Es un apoyo adicional a lo que ellos reclaman. No es la solución definitiva, pero es un gesto de mi Gobierno para que tengan ingreso a fin de año”, declaró.
El Mandatario estatal precisó que se estima una producción estatal cercana a 200 mil toneladas de trigo y que los recursos estatales se entregarán a finales de noviembre o, a más tardar, el 5 de diciembre.
Falta de apoyo
Baltazar Hernández Encinas, presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, puntualizó que el principal obstáculo para resolver el adeudo federal de 500 millones de pesos es la falta de reapertura de las ventanillas.
“El llamado de los productores y el estado es que se abra la ventanilla para que empiece a fluir el pago pendiente”, dijo.
El líder agrícola indicó que la falta de liquidez mantiene al sector agrícola en incertidumbre y que existe el riesgo de dejar sin sembrar hasta 25 mil hectáreas, tan solo en el Valle del Carrizo.
Tras el anuncio, los trigueros deberán analizar si continúan con la manifestación en la caseta de San Miguel Zapotitlán, que mantenían liberada de pago.
Sin embargo, señalaron que este recurso les servirá para sembrar esta temporada.
Rocha Moya reiteró que su administración continuará con el acompañamiento en las gestiones ante la Sader y el SAT, pero insistió en que la competencia es federal.
Además, aclaró que este recurso se entregará sin condicionantes, es decir, sin pedirles que dejen la manifestación, pues dijo que “es una manifestación legítima”.