$!Anuncia Rocha Moya apoyo extraordinario de $80 millones a trigueros

LOS MOCHIS._ Un apoyo extraordinario de 80 millones de pesos para los productores de trigo del Estado anunció el Gobernador Rubén Rocha Moya la tarde de este viernes. Indicó que se trata de una medida emergente ante el retraso de la Federación en el pago del complemento del precio de garantía; dicho trámite continúa detenido por la falta de apertura de ventanillas de la Sader. Rocha Moya se reunió en Los Mochis con líderes trigueros de los cinco municipios productores en Sinaloa. Ahí explicó que el programa consistirá en 400 pesos por tonelada producida, con un límite de seis toneladas por productor.





El Gobernador precisó que el objetivo es que los trigueros puedan enfrentar el cierre de año y puedan continuar con sus labores agrícolas, pese al adeudo federal. “El Gobierno del Estado les va a entregar 400 pesos por tonelada, hasta seis toneladas producidas por productor. Es un apoyo adicional a lo que ellos reclaman. No es la solución definitiva, pero es un gesto de mi Gobierno para que tengan ingreso a fin de año”, declaró. El Mandatario estatal precisó que se estima una producción estatal cercana a 200 mil toneladas de trigo y que los recursos estatales se entregarán a finales de noviembre o, a más tardar, el 5 de diciembre.





