$!Anuncian cierre de espacios culturales en Los Mochis ante la falta de apoyos estatales

LOS MOCHIS._ Tras casi dos décadas de ser los principales motores del arte, la ciencia y la innovación en la región, el Centro de Innovación y Educación, el Teatro Ingenio y el Trapiche Museo Interactivo cerrarán sus puertas de manera definitiva a finales de este mes.
La medida es el resultado directo de una crisis financiera insostenible, pues de acuerdo con la institución administradora, Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP, el Gobierno del Estado de Sinaloa no concretó la entrega de los recursos económicos proyectados para la operatividad de este año, lo que imposibilita mantener los espacios abiertos al público.
La resolución fue tomada el lunes 10 de agosto por el Consejo de IMCA IAP y dada a conocer a la opinión pública a través de su directora ejecutiva, Rosa Irma Peñuelas Castro, quien confirmó que el cese de operaciones está marcado para el 31 de agosto de 2026.
La falta de liquidez obligará a la institución a desincorporar a su fuerza de trabajo, la cual se encuentra actualmente conformada por 95 colaboradores que operaban las diferentes áreas de los tres complejos.
IMCA IAP detalló que el proceso administrativo para la desvinculación de su personal comenzará de forma inmediata.
La primera etapa de liquidaciones se llevará a cabo durante esta misma semana, entre el 10 y el 15 de agosto.
Ante el inminente cierre, Los Mochis pierde tres pilares que durante casi veinte años permitieron el acceso al conocimiento, la cultura y el entretenimiento familiar ya que estos recintos como el CIE, el Teatro Ingenio y el Trapiche se habían consolidado como los puntos de encuentro para el desarrollo de miles de niños, jóvenes, familias enteras, docentes y creadores de diversas disciplinas.
A pesar de las circunstancias del cierre, la institución dedicó en parte de su comunicado un agradecimiento.
Se reconoció la labor y el compromiso invaluable de los colaboradores que mantuvieron vivos estos recintos a lo largo de los años, así como el respaldo incondicional de empresas, artistas, instituciones aliadas y, sobre todo, de la comunidad sinaloense que hizo suyos estos espacios.
Ante la falta de presupuesto estatal, hoy los telones caen, las pantallas interactivas se apagan y los pasillos de innovación se vacían, reduciendo los espacios a la vida cultural de todos los ahomenses.