$!Anuncian cierre de espacios culturales en Los Mochis ante la falta de apoyos estatales

LOS MOCHIS._ Tras casi dos décadas de ser los principales motores del arte, la ciencia y la innovación en la región, el Centro de Innovación y Educación, el Teatro Ingenio y el Trapiche Museo Interactivo cerrarán sus puertas de manera definitiva a finales de este mes. La medida es el resultado directo de una crisis financiera insostenible, pues de acuerdo con la institución administradora, Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP, el Gobierno del Estado de Sinaloa no concretó la entrega de los recursos económicos proyectados para la operatividad de este año, lo que imposibilita mantener los espacios abiertos al público. La resolución fue tomada el lunes 10 de agosto por el Consejo de IMCA IAP y dada a conocer a la opinión pública a través de su directora ejecutiva, Rosa Irma Peñuelas Castro, quien confirmó que el cese de operaciones está marcado para el 31 de agosto de 2026.

La falta de liquidez obligará a la institución a desincorporar a su fuerza de trabajo, la cual se encuentra actualmente conformada por 95 colaboradores que operaban las diferentes áreas de los tres complejos. IMCA IAP detalló que el proceso administrativo para la desvinculación de su personal comenzará de forma inmediata. La primera etapa de liquidaciones se llevará a cabo durante esta misma semana, entre el 10 y el 15 de agosto.