Anuncian cortes de energía en Topolobampo por mantenimiento

Con el objetivo de realizar trabajos que permitan mejorar la calidad y continuidad del servicio a los usuarios, la Comisión Federal de Electricidad anunció la suspensión provisional del suministro de energía eléctrica en el puerto de Topolobampo para este fin de semana.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Coordinación de Comunicación de la División Noroeste de la paraestatal, las interrupciones se llevarán a cabo los días viernes 29 y sábado 30 de mayo.

La dependencia detalló que el corte de energía tendrá una duración de seis horas en ambas jornadas, iniciando a las 07:00 de la mañana para concluir a las 13:00 horas.

La CFE explicó que esta medida es estrictamente necesaria para poder ejecutar las actividades de mantenimiento a la infraestructura eléctrica de la zona.

Asimismo, se puntualizó que la desenergización de las líneas busca proteger la integridad física tanto del personal técnico de la comisión que realizará las maniobras, como de la población en general.

Finalmente, la Comisión Federal de Electricidad extendió un agradecimiento a los habitantes de Topolobampo por su comprensión ante las molestias temporales que estas labores pudieran generar.

Se recuerda a la ciudadanía que, para cualquier reporte, duda o aclaración adicional sobre el servicio, el canal oficial de comunicación de la dependencia es la línea telefónica gratuita 071.