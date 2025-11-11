Anuncian descuento histórico en Japama: 50% menos en la deuda principal

LOS MOCHIS._ La ciudadanía todavía tiene oportunidad para aprovechar el 50 por ciento de descuentos a su deuda principal por sus servicios en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome como parte del programa Buen Fin, informó el Presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez.

En ese sentido, el munícipe garantizó a los ciudadanos que se acercan a pagar, que sus contribuciones serán utilizadas con total transparencia y que el dinero será invertido en las obras prioritarias.

“Primero que nada agradecerles el acercamiento que tienen para sus obligaciones y sus impuestos y cuotas municipales, pero también les decimos cada peso que vayamos a percibir lo vamos a hacer rendir para cumplir con nuestras obligaciones también y lo vamos a hacer con total transparencia”, afirmó.

El alcalde destacó que esta es una oportunidad única para los usuarios morosos de Japama.

Explicó que, además de los descuentos habituales en recargos y multas, el Cabildo logró una gestión especial ante el Congreso del Estado.

“Aprovecho para decirles que la Japama, aparte de los descuentos de recargos y multas qué se tienen, ahora les quedan tres semanas nada más por única vez en la historia se puede hacer un descuento del principal de hasta un 50 por ciento, eso fue por la aprobación que el congreso nos dio a una petición que mandamos desde el Cabildo de Ahome”, anunció el alcalde.

De acuerdo con lo dicho por el presidente municipal, este descuento del 50 por ciento, sobre el principal de la deuda, tiene una vigencia limitada de solo tres semanas y se presenta como una medida para apoyar la economía de las familias y fomentar la regularización en el servicio de agua potable.