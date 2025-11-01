Anuncian descuentos en trámites vehiculares por el Buen Fin en Sinaloa

LOS MOCHIS._ En el marco del Buen Fin 2025, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa activó una serie de descuentos y facilidades en trámites vehiculares, con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar la regularización fiscal.

José Carlos Cárdenas Mellado, titular del SATES, informó que esta estrategia obedece a instrucciones del Gobernador Rubén Rocha Moya, quien busca que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones, aprovechando incentivos económicos durante esta temporada.

Entre los beneficios más destacados se encuentra la reactivación del programa “Ponte al Corriente”, que permite a propietarios de vehículos modelo 2018 o anteriores y liquidar sus adeudos con un pago único de $6,000 pesos, lo que incluye calcomanía y canje de placas.

Otros descuentos aplicables del 3 al 17 de noviembre 80 por ciento en recargos, multas, honorarios y gastos por calcomanía y placas (vehículos de uso particular y público), 100 por ciento en recargos, multas y honorarios en el pago del refrendo anual de concesiones para transporte público y 50 por ciento de descuento en licencias de conducir (excepto para categoría aprendiz) y en trámites de cambio de propietario.

Además, se ofrecerán planes de pago a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes, y los trámites podrán realizarse tanto en oficinas de recaudación, módulos y colecturías en todo el estado, como en línea a través del portal Ciudadano Digital.

El director del SATES destacó que con esta campaña se busca incentivar el cumplimiento voluntario, facilitar el acceso a trámites y brindar una alternativa real de ahorro para las familias sinaloenses.