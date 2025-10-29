$!Anuncian edición 24 de la Feria del Libro Los Mochis 2025; se llevará a las sindicaturas de Ahome

De acuerdo con la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), María Teresa Flores Heredia, la Biblioteca Pública Morelos será nuevamente el punto central del encuentro, aunque por primera vez se tendrá una extensión itinerante de la feria, con este nuevo concepto de llevar la lectura a las comunidades aledañas.

El evento se desarrollará del 16 al 23 de noviembre, con una programación diversa que contempla presentaciones editoriales, conferencias, talleres, lecturas y espectáculos artísticos a lo largo de su desarrollo.

LOS MOCHIS._ La Feria del Libro celebrará este año su 24 edición y lo hará con una propuesta más amplia e incluyente, al llevar actividades literarias y culturales hasta las comunidades rurales del municipio de Ahome.

Sindicaturas como Villa de Ahome, Higuera de Zaragoza, San Miguel Zapotitlán, El Carrizo y Topolobampo, serán parte de este evento.

En la presentación oficial también participó la funcionaria Ernestina Yépiz, directora de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), quien resaltó que la feria se ha convertido en un referente cultural del noroeste del país, al fomentar la creación literaria y el encuentro entre autores y lectores.

“La feria tiene 24 años y una de las preguntas que podemos hacernos es, donde están esos escritores y esos lectores que la feria ha formado”, expresó Yépiz.

La funcionaria detalló que algunas universidades locales fungirán como sedes alternas y que el evento contará con un presupuesto conjunto de 1.8 millones de pesos, aportados por el ISIC y el Ayuntamiento de Ahome.

Por otro lado, Alfonso Orejel Soto, coordinador general del evento, agradeció el esfuerzo de las distintas instituciones y promotores, los cuales hacen posible el mantener vivos estos eventos literarios durante más de dos décadas.

“La única manera de contrarrestar esas llamas y esa violencia, es con este tipos de actos, con ferias de libros, con formación de lectores, con actividades artísticas, con la educación, con la filosofía con el pensamiento y la feria del libro eso es”, enfatizó Orejel.

Con su expansión hacia las sindicaturas, la Feria del Libro Los Mochis 2025 busca acercar la lectura y la cultura a todos los sectores del municipio, fortaleciendo su compromiso con la formación de nuevos lectores y la difusión del arte.