Libros, talleres, conferencias, y espectáculos artístico en Los Mochis

De acuerdo con la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), María Teresa Flores Heredia, la Biblioteca Pública Morelos será nuevamente el punto central del encuentro, aunque por primera vez se tendrá una extensión itinerante de la feria, con este nuevo concepto de llevar la lectura a las comunidades aledañas.

El evento se desarrollará del 16 al 23 de noviembre, con una programación diversa que contempla presentaciones editoriales, conferencias, talleres, lecturas y espectáculos artísticos a lo largo de su desarrollo.

La celebración de la edición 24 lo hará con una propuesta más amplia e incluyente, al llevar actividades literarias y culturales hasta las comunidades rurales del municipio de Ahome.

LOS MOCHIS._ Autores como Vicente Alfonso, Magali Velasco, Brenda Ríos, Kyra Galván, Jorge Ortega, Julio Zatarain, Érika Zepeda, Ana Romero, Alaíde Ventura, Sylvia Aguilar Zéleny, entre otros, participarán en la Feria del Libro de Los Mochis que se llevará a cabo del 16 al 23 de noviembre en la Biblioteca Pública Morelos y la concha acústica de la Escuela Vocacional de Artes.

Roxana Elvridge-Thomas ganó el Premio Nacional Letras de Sinaloa, que recibirá en La Feria del Libro de Los Mochis.

Sindicaturas como Villa de Ahome, Higuera de Zaragoza, San Miguel Zapotitlán, El Carrizo y Topolobampo, serán parte de este evento.

En la presentación oficial también participó la funcionaria Ernestina Yépiz, directora de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura (Isic), quien resaltó que la feria se ha convertido en un referente cultural del noroeste del país, al fomentar la creación literaria y el encuentro entre autores y lectores.

“La feria tiene 24 años y una de las preguntas que podemos hacernos es, donde están esos escritores y esos lectores que la feria ha formado”, expresó Yépiz.

La funcionaria detalló que algunas universidades locales fungirán como sedes alternas y que el evento contará con un presupuesto conjunto de 1.8 millones de pesos, aportados por el Isicy el Ayuntamiento de Ahome.

Por otro lado, Alfonso Orejel Soto, coordinador general del evento, agradeció el esfuerzo de las distintas instituciones y promotores, los cuales hacen posible el mantener vivos estos eventos literarios durante más de dos décadas.

“La única manera de contrarrestar esas llamas y esa violencia, es con este tipos de actos, con ferias de libros, con formación de lectores, con actividades artísticas, con la educación, con la filosofía con el pensamiento y la feria del libro eso es”, enfatizó Orejel.

Con su expansión hacia las sindicaturas, la Feria del Libro Los Mochis 2025 busca acercar la lectura y la cultura a todos los sectores del municipio, fortaleciendo su compromiso con la formación de nuevos lectores y la difusión del arte.

Para Roxana Elvridge-Thomas, el Premio Nacional Letras de Sinaloa

Roxana Elvridge-Thomas, poeta, ensayista y docente, se hizo acreedora al prestigiado Premio Nacional Letras de Sinaloa 2025, que otorga el Gobierno del Estado a través del Instituto Sinaloense de Cultura, el cual le será entregado el 18 de noviembre a las 19:30 horas, en el marco de la Feria del Libro Los Mochis 2025.

El anuncio lo hizo Juan Avilés Ochoa, director general del Isic, quien dijo que el jurado lo integraron los escritores Claudia Hernández de Valle Arizpe, Eduardo Domínguez Argueta y Julia Melissa Rivas Hernández.

Al ser informada del fallo la escritora dijo estar muy emocionada y agradecida, porque hay muchos escritores sinaloenses a quienes admira profundamente.

“Tengo amigos queridos allá y me siento muy unida al Estado por esa razón, y me da mucho gusto que en este momento en que están denigrando la escritura de mujeres, sea una mujer como yo quien haya obtenido este premio importantísimo... Y me siento muy honrada de estar en la lista de las personalidades que han recibido este premio desde 2009”.

En su fallo, el jurado dice que: “Por su destacada trayectoria y su invaluable aportación a las letras mexicanas, este jurado se enorgullece de seleccionar por unanimidad, a la poeta, directora teatral y docente Roxana Elvridge-Thomas como ganadora del Premio Nacional Letras de Sinaloa 2025. Su obra, traducida además a varios idiomas, es una galería sonora en la que la emoción solo se cumple a través del pensamiento; y por tal motivo, es una referencia esencial para las nuevas generaciones de escritores y lectores”.

Roxana Elvridge-Thomas (Ciudad de México, 1964) es una poeta, ensayista y académica con una sólida trayectoria en las letras mexicanas. Es Maestra en Literatura Mexicana por la UNAM y su carrera se ha distinguido por su producción lírica, su labor ensayística y su profunda vocación docente.

Su talento ha sido reconocido con la distinción de Doctora Honoris Causa (2022) y múltiples premios literarios, entre los que destacan el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino (1990), el Premio de Poesía “Enriqueta Ochoa” (1999), el Premio Nacional de Ensayo “El Privilegio de la Palabra” y el Premio Nacional de Periodismo Juvenil “Elena Poniatowska” (1998).

Su prolífica obra incluye libros de poesía como El segundo laberinto (1991), Imágenes para una anunciación (2000, con edición bilingüe en 2012), Umbral a la indolencia (2009), Tocar tu argolla en llamas (2018) y Kratos (2022). También es autora de ensayos sobre figuras literarias, incluyendo Xavier Villaurrutia... y mi voz que madura (2003) y Gilberto Owen. Con una voz distinta en cada puerto (2004). Su trabajo ha sido difundido y traducido al inglés, francés, portugués, catalán, italiano y árabe.

El Premio Nacional Letras de Sinaloa está dotado de 100 mil pesos y una placa de reconocimiento, y fue creado por el Gobierno de Sinaloa en 2009, dirigido a escritoras y escritores mexicanos(as) mayores de 55 años a la fecha del lanzamiento de la convocatoria, y pueden ser novelistas, cuentistas, poetas o ensayistas, con obra publicada y relevante a nivel nacional.

A la fecha lo han recibido escritores de la talla de Vicente Leñero (2009), Emmanuel Carballo (2010), Federico Campbell (2011), Miguel León-Portilla (2012), Marco Antonio Campos (2013), Jaime Labastida (2014), Hugo Hiriart (2015), Felipe Garrido (2016), Coral Bracho (2017), Elena Poniatowska (2018), Élmer Mendoza (2019), José Luis Rivas (2020), Francisco Hinojosa (2021), Eduardo Langagne (2022), Mario Bojórquez y Mónica Lavín (2023) y Luis Humberto Crosthwaite (2024).