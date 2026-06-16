$!Anuncian en Ahome la octava edición de la Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026

LOS MOCHIS._ Con el lema “El amor no tiene género, el respeto es universal”, los colectivos de la diversidad sexual en el municipio anunciaron las actividades a realizarse por motivo del mes del orgullo, coronadas por la octava edición de la marcha que promete sorpresas y una gran convocatoria familiar.

Henry Chávez, organizador de la Marcha del Orgullo y la Diversidad 2026, detalló que el evento principal se programó para el domingo 28 de junio. En el cual la movilización iniciara en el cruce del bulevar Rosales y la calle Libertad (atrás de la tienda Walmart). De ahí contingentes y carros alegóricos avanzarán por el bulevar Rosales hacia el norte hasta llegar al bulevar Centenario; posteriormente darán vuelta en “U” para tomar la calle Rosendo G. Castro hacia la derecha y concluir en el área ubicada entre las calles Trapiche y Casa del Centenario, donde se realizará el festival artístico cultural.

“Como siempre, la marcha es para todo público, para toda la familia, para que asistan, se diviertan y se pasen un rato agradable. Nuestro único afán es demostrarnos y, como siempre, exigiendo porque todavía hay algunos casos por ahí que resolver de crímenes, exigiendo justicia, pero también respeto e inclusión”, declaró Henry Chávez.

Por su parte, Selena, coorganizadora del evento, dio a conocer a los integrantes de la corte de este año, resaltando una mención especial para Aimé Blanchet, quien asumirá un rol inédito dentro de la marcha.

“Nos halaga mucho que este aquí con nosotros es el primer nombramiento, va a ser la primera marcha donde nombramos a una Reyna inclusiva. ¿Por qué inclusiva? Por que ha sido una persona que ha estado en apoyo total con nosotros en la comunidad, siempre ha estado en las actividades, siempre nos ha apoyado, nos ha brindado la mano”, explicó la activista.