$!Anuncian en Ahome la octava edición de la Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026

LOS MOCHIS._ Con el lema “El amor no tiene género, el respeto es universal”, los colectivos de la diversidad sexual en el municipio anunciaron las actividades a realizarse por motivo del mes del orgullo, coronadas por la octava edición de la marcha que promete sorpresas y una gran convocatoria familiar.
Henry Chávez, organizador de la Marcha del Orgullo y la Diversidad 2026, detalló que el evento principal se programó para el domingo 28 de junio. En el cual la movilización iniciara en el cruce del bulevar Rosales y la calle Libertad (atrás de la tienda Walmart). De ahí contingentes y carros alegóricos avanzarán por el bulevar Rosales hacia el norte hasta llegar al bulevar Centenario; posteriormente darán vuelta en “U” para tomar la calle Rosendo G. Castro hacia la derecha y concluir en el área ubicada entre las calles Trapiche y Casa del Centenario, donde se realizará el festival artístico cultural.
“Como siempre, la marcha es para todo público, para toda la familia, para que asistan, se diviertan y se pasen un rato agradable. Nuestro único afán es demostrarnos y, como siempre, exigiendo porque todavía hay algunos casos por ahí que resolver de crímenes, exigiendo justicia, pero también respeto e inclusión”, declaró Henry Chávez.
Por su parte, Selena, coorganizadora del evento, dio a conocer a los integrantes de la corte de este año, resaltando una mención especial para Aimé Blanchet, quien asumirá un rol inédito dentro de la marcha.
“Nos halaga mucho que este aquí con nosotros es el primer nombramiento, va a ser la primera marcha donde nombramos a una Reyna inclusiva. ¿Por qué inclusiva? Por que ha sido una persona que ha estado en apoyo total con nosotros en la comunidad, siempre ha estado en las actividades, siempre nos ha apoyado, nos ha brindado la mano”, explicó la activista.
La corte se complementará con Donneth Sánchez como la Reina del Pride 2026, Arturo Fernández como el Rey de la Diversidad y la reconocida intérprete Drag Bebe McDior como la Reina del Orgullo.
Los organizadores subrayaron que el tema de la seguridad vial y la integridad de los participantes es una prioridad que ya se ha coordinado con las autoridades de la Comuna. Para ello, el recorrido contará con el acompañamiento de elementos de Protección Civil y Tránsito Municipal, además de prever una ambulancia para atender cualquier eventualidad médica.
A la par de la gran marcha dominical, se anunciaron otros eventos relevantes para la agenda de la diversidad y como tal agenda marca el día 26 de junio el cual se realizará el encendido de luces conmemorativas en el Palacio Municipal de Ahome a las 6:00 de la tarde.
Se realizará la Marcha del Silencio el día 29 de junio, la cual partirá al día siguiente del Pride principal con el objetivo de exigir justicia por los crímenes de odio y rendir homenaje a los miembros de la comunidad que ya no están.
Los organizadores adelantaron que se encuentran gestionando los permisos correspondientes para pintar un mural enfocado en el respeto, la igualdad y la inclusión, teniendo como propuesta inicial una de las paredes del Parque Sinaloa.
Finalmente, Henry Chávez extendió la invitación a colectivos hermanos de municipios y estados vecinos que deseen sumarse a la caravana, confirmando que ya hay comunicación con delegaciones de Culiacán, Guasave, Ruiz Cortines, Mocorito y Navojoa. Las personas interesadas en participar o solicitar informes pueden ponerse en contacto directo a través de la página de Facebook “Pride Los Mochis Oficial”.