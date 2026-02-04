$!Anuncian Festival Pa’la Papa 2026 en Ahome presumiendo ‘la mejor papa de México’

LOS MOCHIS._ La calle Zaragoza, el centro del corazón de la Zona 30, se transformará nuevamente en el escaparate del orgullo agrícola ahomense. Autoridades municipales y el sector agrícola confirmaron la novena edición del Festival Pa’la Papa 2026, un evento que busca defender el prestigio del tubérculo local ante el mercado nacional e internacional.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 21 de febrero, cerrando la circulación entre las calles Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo desde las 10:00 hasta las 19:00 horas, convirtiendo la vialidad en un corredor gastronómico, educativo y cultural.

José Blanchet, integrante del comité organizador, puso cifras a la celebración. Explicó que el festival funciona como un motor económico exprés, proyectando una derrama superior a los 2 millones de pesos en una sola jornada, impulsada por el consumo en restaurantes, hoteles y el comercio local ante la llegada de visitantes foráneos.

Durante el anuncio oficial, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez fue enfático al señalar que la calidad del producto no es un discurso político, sino una realidad comercial.

“No lo decimos nosotros, lo dice el mercado y el paladar de la gente. La papa más buscada y más cotizada es la que se produce aquí, por su calidad, su sabor y la responsabilidad con la que se trabaja”, afirmó el Primer Edil,

Más allá de la derrama económica, la cual se estima supere los 2 millones de pesos gracias a la visita de productores foráneos, el festival mantiene su esencia altruista al donar 30 toneladas de papa para las familias que asistan al evento. Jorge Benjamín López Rosas, presidente de la Asociación de Productores de Papa de Los Mochis, confirmó la tradicional donación de producto directo a la mesa de los asistentes.

“Este es un evento sumamente social, donde se dona una arpillita de papas a la población. Que les va a servir, a nadie le sobra unas papitas para desayunar, para comer, para lo que quieran hacer el que quiera asistir se lleva las papas hay mil manera de hacer”, expresó el líder agrícola.

La dinámica de apoyo se extenderá hasta el domingo 22 de febrero, posterior a la misa de acción de gracias en la Plazuela 27 de Septiembre.

El festival también fungirá como una herramienta educativa, en el cual se busca que las nuevas generaciones entiendan que la papa no llega mágicamente al supermercado, sino que es fruto de la tierra y la tecnología sinaloense.