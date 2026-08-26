$!Anuncian nueva bolsa en rescate vial de $1 millón para bacheo asfáltico en comunidades de Ahome

LOS MOCHIS._ Con una inversión proyectada de aproximadamente un millón de pesos, la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados se prepara para lanzar una nueva fase de su programa de bacheo asfáltico, la cual tendrá como prioridad rescatar las vialidades y accesos carreteros de la zona rural del municipio de Ahome. Juan Salvador Romano Casas, titular de la dependencia, confirmó que este nuevo convenio está a escasos días de arrancar y busca hacer frente al deterioro que presentan las vías de comunicación en diversas comunidades.

“Vamos a atender los principales rezagos que son Ahome, Higuera de Zaragoza, Felipe Ángeles, Bachomobampo, entre otros”, adelantó el funcionario, subrayando que la estrategia se enfoca en la aplicación de carpeta asfáltica para devolver la transitabilidad a las zonas pavimentadas que más lo requieren. La justificación para esta nueva inyección de recursos se respalda en los resultados del ejercicio previo. De acuerdo con Romano Casas, el convenio anterior logró un cumplimiento del 103 por ciento respecto a la meta original, traduciéndose en mil 51 metros cuadrados de superficie asfáltica rehabilitada exclusivamente en el área rural. A la par del bacheo, COMUN mantiene una agenda de trabajo ininterrumpida en las sindicaturas mediante otras acciones de infraestructura en las cuál destacan en terracerías y pavimentación, pues en el Valle del Carrizo ya se realizan colados de pavimento, mientras que en San Miguel avanzan los trabajos de terracería previos a la aplicación de concreto.

Para los trabajos de mantenimiento de calles, las tareas de balastrado y motoconformado siguen avanzando en sectores como el Poblado 5 y Chihuahuita. En trabajos de obra pluvial, en la recta final se encuentra la infraestructura de drenaje pluvial en el ejido 9 de Diciembre. Para lo que respecta a la ciudad de Los Mochis, el Director de COMUN precisó que la prioridad reciente fue el bulevar Antonio Rosales, una de las arterias más demandadas por la ciudadanía. Allí se intervinieron los tramos de carpeta asfáltica en ambos sentidos, desde la calle Agustina Ramírez hasta sectores como Las Huertas y el 9 de Diciembre. Sin embargo, la estrategia urbana está por dar un giro. Las cuadrillas de Obras Públicas dejarán de concentrarse únicamente en los grandes hundimientos para enfocarse en los baches de menor diámetro, que suelen ser el dolor de cabeza de los automovilistas.