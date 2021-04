Apostar por la innovación, exhorta Coparmex a empresas

GUASAVE._ No es coincidencia que aquellas empresas que buscan cómo innovar son las que destacan, más en tiempos de crisis como la que actualmente se vive con la pandemia del Covid-19, manifestó José Medina Mora Icaza.

Al inaugurar el foro virtual “Guasavenses de Alto Impacto”, el presidente nacional de Coparmex exhortó a las empresas a voltear a ver a la innovación, porque es lo que les permitirá encontrar nuevas oportunidades para lograr una ventaja competitiva.

“Cuando me reúno con grupos de empresarios y les pregunto cómo está el negocio obtengo dos grupos de respuestas: unos me dicen que el negocio está muy difícil, que se han caído las ventas, y ahora con la pandemia mucho más ha caído el negocio, que los márgenes han disminuido, por lo cual están en una situación difícil”, expuso.

“Otro grupo de empresarios me dice que están muy bien, que el negocio está creciendo, que no se dan abasto para surtir la demanda, entonces les hago una segunda pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo en innovación?, y la respuesta que obtengo del primer grupo es: ‘no tengo tiempo para pensar en innovación’, el segundo grupo, invariablemente, me responde todas las iniciativas que han implementado en innovación”.

El dirigente camaral detalló que la pandemia ha generado una caída en la actividad económica que ha llevado al cierre de un millón de empresas a nivel nacional, sobre todo micro y pequeñas, y se han perdido un millón 100 mil empleos formales en 2020, de los cuales solo se ha recuperado la mitad.

“Al paso que vamos nos llevará todavía una buena parte de este año recuperar esos empleos perdidos, cuando tendríamos que haber generado otro millón de empleos para los jóvenes que se incorporan a la vida laboral, en ese sentido es importante la apuesta hacia la innovación”, recalcó.

Como ejemplos de innovación durante la pandemia expuso ejemplos de restaurantes que se quedaron sin comensales, pero que empezaron a trabajar con entregas a domicilio; hoteles que al quedarse sin huéspedes cambiaron al modelo de negocios para atraer al turista de trabajo, ofreciendo acceso al ancho de banda, y con la posibilidad de una vista y un descanso agradable y diferente.

Medina Mora Icaza manifestó que además de la innovación, hay otras medidas que las empresas deben adoptar y que Coparmex recomienda poner en práctica.

“Una primera recomendación es cuidar a los colaboradores, es decir, en la medida de lo posible no hacer recortes de personal para que en la reactivación económica tengamos esta planta productiva que nos permita aprovechar las oportunidades; la segunda recomendación es acercarnos a los clientes, utilizar plataformas como la que tenemos el día de hoy que nos permita estar cerca”, dijo.

Si bien es cierto en este momento no están muy activos en la compra de productos o servicios, el estar cerca de los clientes permitirá que en el momento que reactiven su planta productiva los tendrán en su mente, manifestó.

“La tercera recomendación quizás es la más importante en una crisis: cuidar la liquidez, la liquidez en una empresa es el equivalente a la gasolina en un auto, un auto por mejor condición mecánica que tenga, si se queda sin gasolina ya no camina, lo mismo pasa con una empresa que se queda sin liquidez”, indicó.

Por ello planteó bajar gastos, optimizar inversiones, recuperar la cartera, negociar con proveedores y negociar líneas de crédito para poder aplicarlas en estos picos y valles.

El ciclo de conferencias virtuales de “Guasavenses de Alto Impacto” lo inició Elvira Toba Mery, directora de Posgrados y Educación Continua en el ITESM, con la ponencia Liderazgo de Reconocimiento.