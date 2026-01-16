$!Aprueba Cabildo de Ahome descuento del 40% en Predial al sector productivo

En sesión ordinaria presidida por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, el cuerpo de regidores avaló la propuesta de la Tesorería Municipal, la cual busca premiar el pronto pago durante el primer trimestre de 2026.

LOS MOCHIS._ Como una medida estratégica para mitigar la cuesta de enero e incentivar la recaudación municipal, el Cabildo de Ahome aprobó por unanimidad otorgar un subsidio del 40 por ciento en el Impuesto Predial Urbano a los contribuyentes del giro comercial, industrial y de servicios.

El Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán, explicó que este beneficio no es automático, está condicionado a la disciplina fiscal del empresario.

Para acceder al descuento, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Pagar la totalidad del impuesto antes del 31 de marzo.

• Estar al corriente en todas sus obligaciones fiscales municipales.

• Presentar ante la Dirección de Ingresos una constancia de no adeudo.

• No estar gozando ya de los beneficios de la Ley de Fomento a la Inversión del Estado (Ceprofies).

En el apartado de asuntos legislativos, destacó la propuesta presentada por la regidora Yeniva Gámez López.

A solicitud expresa del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, se puso sobre la mesa el análisis para regular el uso y portación de machetes.

El tema, que cobra relevancia ante recientes hechos de violencia en la zona rural, fue turnado a las comisiones unidas correspondientes para su estudio y dictamen antes de ser votado en el pleno.

Asimismo, los ediles respaldaron la minuta enviada por el Congreso del Estado para elevar a rango constitucional el “Derecho a la Ciudad” en Sinaloa. También se enviaron a comisiones las propuestas de reforma a los reglamentos del Instituto Municipal del Deporte y de la Secretaría de las Mujeres.

Finalmente, en temas políticos, el regidor Feliciano García Mendoza notificó su designación como coordinador de la bancada de Morena, mientras que la edil Lidia Reyes Ley exhortó a la población a conducirse con civilidad en el actual proceso de elección de comisarios municipales.