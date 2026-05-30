$!Aprueba Cabildo de Ahome reglamento para instalación y operación de paneles solares

Gerardo Lugo destacó que el reglamento busca brindar certeza a los usuarios, promover instalaciones seguras y prevenir riesgos derivados de fallas eléctricas, estructurales o incendios asociados a sistemas que no cumplen con las especificaciones técnicas correspondientes.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el edil recordó que la propuesta fue presentada en noviembre de 2025 y posteriormente analizada por las comisiones unidas de Gobernación, Protección Civil y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, las cuales determinaron la viabilidad de contar con una regulación específica ante el crecimiento que ha registrado el uso de energías renovables en Ahome.

LOS MOCHIS._ El Cabildo de Ahome aprobó por unanimidad el Reglamento para la Instalación y Mantenimiento de Paneles Solares, iniciativa impulsada por el regidor del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo, con el objetivo de establecer un marco normativo que garantice la seguridad estructural, eléctrica y de protección civil en la operación de sistemas fotovoltaicos dentro del municipio.

Entre los principales puntos de la nueva normativa se establece que todas las instalaciones de sistemas fotovoltaicos deberán contar con supervisión y certificación de la Coordinación Municipal de Protección Civil, dependencia que tendrá facultades para inspeccionar, dictaminar, sancionar e incluso clausurar aquellas instalaciones que incumplan con las disposiciones establecidas.

Las viviendas deberán someterse a una inspección inicial y una segunda revisión al concluir la instalación, mientras que los sistemas instalados en comercios e industrias serán evaluados anualmente para verificar su correcta operación y condiciones de seguridad.

Asimismo, Protección Civil podrá realizar inspecciones extraordinarias cuando existan reportes de fallas, accidentes o irregularidades, y suspender instalaciones que carezcan de certificación o representen riesgos de incendio, fallas eléctricas o afectaciones estructurales.

La normativa también establece obligaciones para los propietarios de inmuebles, quienes deberán garantizar el mantenimiento periódico de los sistemas mediante técnicos certificados, así como para los instaladores, quienes serán responsables de los daños ocasionados por trabajos deficientes o no certificados y podrán perder su licencia de operación en casos de negligencia comprobada.

Entre las sanciones previstas se contempla la prohibición de instalar sistemas fotovoltaicos sin la licencia municipal correspondiente. Quienes incumplan podrán enfrentar multas equivalentes al 10 por ciento del costo del proyecto, suspensión inmediata de la obra y clausura definitiva en caso de reincidencia.

Además, las empresas o instaladores que operen sin autorización podrán ser inhabilitados hasta por tres años y perder su registro municipal.

El regidor señaló que esta nueva regulación permitirá impulsar el crecimiento ordenado de las energías limpias en Ahome, brindando mayor seguridad a las familias, comercios e industrias que optan por la generación de energía solar.

Tras su aprobación por el Cabildo, se instruyó al Secretario del Ayuntamiento a elaborar el decreto municipal correspondiente y remitirlo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, con lo que el nuevo reglamento entrará en vigor una vez cumplido dicho procedimiento.