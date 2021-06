$!Aprueba Consejo Municipal Electoral de Ahome dejar fuera 15 casillas comprometidas; todavía hay perdidas

LOS MOCHIS._ En total 15 paquetes electorales, la mayoría provenientes de las afueras de la zona urbana de Los Mochis, fueron suprimidos del cómputo municipal, debido a su extravío, no instalación o la entrega con hasta tres días de retraso.

En sesión, los consejeros valoraron cada una de las casillas, en las que el Presidente Martín González Burgos dio detalles sobre las condiciones en que llegaron y dónde estaban ubicadas.

La primera es la casilla 71 básica, que fue declarada como no instalada por el Instituto Nacional Electoral, según un informe emitido por el Consejo Distrital Electoral número 5, en la que señala circunstancia de que no se instaló y que por lo tanto no tiene paquete de boletas de elección al Ayuntamiento.