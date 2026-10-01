Aprueban en Ahome descuentos de hasta el 50% y condonación de recargos con el programa ‘Ponte al Día con Japama’

LOS MOCHIS._ El Cabildo de Ahome aprobó por unanimidad la puesta en marcha de una nueva edición del programa “Ponte al Día con Japama”.

Esta estrategia está diseñada para reducir la morosidad y brindar una salida económica a los ciudadanos que presentan rezagos en el pago de sus servicios de agua potable y drenaje.

La medida principal de esta campaña es la condonación total (100 por ciento) de los recargos acumulados.

Adicionalmente, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome implementará un esquema de rebajas aplicables directamente al saldo principal de la deuda, el cual dependerá de la antigüedad del impago y de la clasificación del usuario.

Para el sector doméstico, el tabulador de descuentos sobre el capital quedó establecido de la siguiente manera:

Un 10 por ciento para cuentas con un atraso de 6 a 12 meses.

Para deudas acumuladas entre los 13 y 60 meses, se aplicará un 20 por ciento.

Y para los rezagos históricos de más de 61 meses, aplicará hasta un 50 por ciento.

En el caso de los usuarios comerciales que registren un atraso igual o superior a un año (12 meses en adelante), el programa les otorgará un descuento único del 20 por ciento sobre la deuda principal.

Emmanuel Higuera Terraza, gerente general de Japama, enfatizó que esta ventana de regularización persigue un doble objetivo: aliviar la carga económica de los hogares y negocios locales, y asegurar el flujo de recursos de la dependencia municipal.

“Queremos que los usuarios aprovechen esta oportunidad. Al facilitar el pago de los adeudos, fortalecemos la recaudación, lo que nos permite seguir inyectando recursos en la operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura sanitaria de Ahome”, puntualizó.

Para agilizar el proceso y evitar filas, la paramunicipal ha habilitado todas sus plataformas de cobro.

Los contribuyentes podrán liquidar sus saldos con descuento acudiendo a las cajas físicas y colecturías, o bien, a través de los canales digitales como el portal oficial en línea y la aplicación Japama Móvil.