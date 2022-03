$!Arde basurón municipal de Guasave; sospechan que fue provocado

Posteriormente, debido a la magnitud del incendio, fue necesario emplear a toda la fuerza operativa del Departamento de Bomberos, por lo que enviaron otras dos máquinas y 12 elementos, además de que fueron apoyados con cuatro pipas del Ayuntamiento.

Debido a la hora en la que inició este siniestro, Morales López descartó que haya sido espontáneo el incendio, debido a que en la madrugada no hay fuentes calóricas.

“Yo no puedo decir a ciencia cierta que fue provocado, pero todo indica, en la madrugada no hay rayos del sol, no hay vidrios que se calienten, no hay energía eléctrica, no hay una fuente calórica a la que se lo podamos atribuir”, expuso.

“Sin asegurarlo, pero lo más probable es que sean los mismos pepenadores, porque aquí usaron algún combustible para que creciera como creció, no se puede manejar de otra manera”.