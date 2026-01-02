Arranca cobro del Predial en Ahome con descuentos de hasta el 80%

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome abrió oficialmente la campaña de recaudación del Impuesto Predial Urbano del año fiscal 2026, ofreciendo un paquete de estímulos fiscales diseñados para apoyar la economía familiar durante la “cuesta de enero” y fomentar el pronto pago.

El Presidente Municipal, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, informó que la estrategia de descuentos está vigente para aprovecharse durante enero y febrero, permitiendo a los contribuyentes cumplidos acceder a rebajas significativas en su contribución anual.

Para este ejercicio, la Tesorería Municipal aplica los siguientes subsidios sobre el principal del impuesto:

* Casa Habitación: 50 por ciento de descuento

* Grupos Vulnerables: Hasta un 80 por ciento de descuento para jubilados, pensionados y personas con discapacidad

* Incentivo Extra: Un 20 por ciento adicional por pronto pago durante el primer bimestre del año.

Durante el primer día de operaciones, el Alcalde destacó un fenómeno que agiliza la administración pública: la disminución de las largas filas presenciales en Palacio Municipal.

Menéndez De Llano atribuyó esto a la confianza de los ciudadanos en las plataformas digitales, pues se registraron pagos en línea desde las primeras horas de la madrugada, antes incluso de que abrieran las ventanillas físicas.

“Aunque hay menos filas presenciales, las cajas han permanecido activas... esto confirma un cambio en los hábitos de pago”, señaló.

El Alcalde subrayó la importancia de la autonomía financiera.

Explicó que cada peso recaudado por concepto de predial permite al municipio no depender enteramente de las participaciones federales para resolver problemas inmediatos.

Como prueba de ello, anunció el destino directo de estos primeros ingresos: un programa intensivo de alumbrado público.

“Vamos a adquirir 200 luminarias mensuales, de alta calidad y con garantía de hasta 10 años”, detalló Menéndez.

Esta inversión busca reducir el déficit de iluminación tanto en las colonias de Los Mochis como en las sindicaturas, distribuyendo el equipamiento de manera equitativa.

El llamado final de la autoridad fue a no dejar pasar los meses de bonificación, recordando que el cumplimiento fiscal es el motor de la obra pública municipal.