$!Arranca Cruz Roja Los Mochis sorteo anual ‘Ayuda, Participa y Gana’

LOS MOCHIS ._ Ante la inminente llegada de las festividades decembrinas y el consecuente incremento en la demanda de atenciones prehospitalarias, la delegación de Cruz Roja Mexicana en Los Mochis puso en marcha la edición 2026 de su sorteo anual “Ayuda, Participa y Gana”, con el objetivo de asegurar la operatividad de sus unidades de rescate.

La institución socorrista busca amortiguar los fuertes gastos del cierre de año mediante la venta de boletos con una aportación ciudadana de 50 pesos. Los recursos captados permitirán hacer frente al desgaste operativo cotidiano, garantizando la compra de insumos médicos básicos, el abastecimiento constante de combustible para la flotilla y el mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias que prestan auxilio gratuito en el municipio.

Para incentivar la respuesta de los ahomenses, el sorteo contempla una bolsa de premios repartida en tres lugares:

- Primer lugar: Un teléfono inteligente iPhone 18 Pro Max de 256 GB.

- Segundo lugar: 800 dólares estadounidenses en efectivo.

- Tercer lugar: 5,000 pesos mexicanos en efectivo.