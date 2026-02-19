Norte
Arranca el Carnaval de Topolobampo 2026 con batucada, música versátil y coronación de reyes infantiles

Bajo la temática ‘Fantasías: La Magia del Mar’, el malecón vibró con la coronación de la nueva realeza infantil ante cientos de familias
Noé Ruiz |
19/02/2026 23:14
19/02/2026 23:14

TOPOLOBAMPO, Ahome._ El encanto y la inocencia se apoderaron del malecón, marcando el inicio de la máxima fiesta del puerto. Con la temática “Fantasías: La Magia del Mar”, el Carnaval de Topolobampo 2026 abrió su telón teniendo como grandes protagonistas a los más pequeños del hogar.

Desde temprana hora de este jueves se escuchó el estruendo rítmico de Brazuka Batukada Los Mochis, que recorrió el puerto invitando a familias locales y turistas a contagiarse del espíritu festivo, continuando con el talento sobre el escenario de los cuadros de danza de Los Nunies y Las Bambinos, quienes cautivaron a los presentes para luego ceder el micrófono al grupo versátil Fiesta Mochis, que dejó el ambiente a tope para el momento más esperado de la noche.

$!Arranca el Carnaval de Topolobampo 2026 con batucada, música versátil y coronación de reyes infantiles

Entre aplausos y la emoción de sus familias, la nueva realeza infantil subió al escenario para recibir sus coronas reales. El acto protocolario de la coronación estuvo a cargo de María Teresa Flores Heredia, directora del IMAC; Ariana Carrera Ugarte, titular de Turismo municipal; y el síndico de Topolobampo, Ulises Pinzón.

Con grandes sonrisas, los pequeños soberanos asumieron su reinado: Ivanna Delmar Robles Herrera como Reina Infantil del Carnaval; Luanna Getzemaní Martínez Apodaca, Reina Infantil de los Juegos Florales; e Iker Ernesto Ibarra Espinoza, Rey Infantil de la Alegría.

Tras oficializar a los reyes de los niños, la música regresó para coronar la velada, con el GrupoTerreno y la Banda Montesclaros, que se encargaron de hacer retumbar la bahía, manteniendo a los asistentes alegres y bailando con gran ritmo, cerrando con broche de oro la noche al ritmo del Grupo Juan Ortega Los Amos de la Cumbia.

Las actividades continúan durante este viernes con la inauguración oficial de la fiesta, la cual será encabezada por el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.

La cartelera del viernes promete mantener la energía en alto con la imposición de coronas a la Reina de los Juegos Florales y la Reina de la Diversidad, teniendo como plato fuerte de la noche la presentación estelar del grupo musical Diferente Nivel.

