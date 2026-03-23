$!Arranca en Ahome la primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue y Chikungunya 2026

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de blindar a la población frente a las enfermedades transmitidas por vector, autoridades de los tres niveles de gobierno dieron este lunes 23 de marzo el banderazo de inicio a la Jornada Nacional de Lucha Contra el Chikungunya y Dengue 2026 en el municipio de Ahome.
Teniendo como sede la primaria Remberto Gil, ubicada en el fraccionamiento Las Flores, representantes del sector salud convocaron a la comunidad escolar y a las familias ahomenses a sumarse activamente a las labores preventivas.
Durante el evento protocolario, se enfatizó que el combate al mosquito transmisor no recae únicamente en las fumigaciones, sino en la limpieza profunda de patios y la eliminación de cacharros.
En representación del Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, la directora de Salud Municipal, María Isabel Astorga Soto, destacó que sociedad y gobierno trabajando unidos podrán ganar la batalla ante estas enfermedades.
”La batalla contra estas enfermedades se gana en las calles, pero también se gana en cada uno de los hogares de nuestro municipio. Juntos, sociedad y gobierno, haremos esta jornada un éxito”, subrayó.
Víctor Lim Zavala, jefe de la Jurisdicción Sanitaria local, reiteró que la presente semana representa una ventana de oportunidad crucial para reducir drásticamente la población del insecto y evitar casos que puedan resultar mortales.
“”Iniciamos con estrategias sencillas como la fumigación y la eliminación de criaderos; actualmente se cuenta con otras estrategias como el monitoreo de la densidad aédica”, indicó.
Las cuadrillas de salud mantendrán operativos intensivos en todo el territorio nacional y local hasta el próximo 27 de marzo, invitando a la población a mantener sus patios limpios, tapar recipientes de agua y voltear cualquier objeto que pueda acumular humedad.