$!Arranca en Ahome la primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue y Chikungunya 2026

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de blindar a la población frente a las enfermedades transmitidas por vector, autoridades de los tres niveles de gobierno dieron este lunes 23 de marzo el banderazo de inicio a la Jornada Nacional de Lucha Contra el Chikungunya y Dengue 2026 en el municipio de Ahome.

Teniendo como sede la primaria Remberto Gil, ubicada en el fraccionamiento Las Flores, representantes del sector salud convocaron a la comunidad escolar y a las familias ahomenses a sumarse activamente a las labores preventivas.

Durante el evento protocolario, se enfatizó que el combate al mosquito transmisor no recae únicamente en las fumigaciones, sino en la limpieza profunda de patios y la eliminación de cacharros.