Arranca en Guamúchil proyecto del tercer Jardín Botánico de Sinaloa

Con la plantación de 200 árboles inició el proyecto del Jardín Botánico Municipal de Guamúchil, que se convertirá en el tercer espacio de este tipo en Sinaloa, informó la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

La jornada de arborización fue realizada por Sebides en coordinación con el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, como parte de las acciones para ampliar las áreas verdes y crear un espacio destinado a la conservación de especies y la educación ambiental.

Durante el arranque, el Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, señaló que la plantación de los ejemplares representa también el comienzo formal del proyecto del jardín.

“Hoy es el inicio de algo importante para este municipio, porque aparte de la arborización, le damos inicio al Jardín Botánico, en Sinaloa solo hay dos Jardines Botánicos en Sinaloa, están en Culiacán y en Ahome, y ya con este sería el tercero, muchas felicidades por ello, es algo muy importante este comienzo ya que es el pulmón de este municipio”, expresó.

Entre las especies que fueron incorporadas al nuevo espacio se encuentran ceibas, amapas, gloria tronadora, tabachines y niños en barco, informó Luis Rigoberto Arriaga Ramos, director de Medio Ambiente de Sebides.

La Presidenta Municipal de Salvador Alvarado, Guadalupe López González, destacó durante el evento la importancia de la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno para recuperar y conservar espacios naturales en el Municipio.

Además de la plantación de los primeros árboles, autoridades realizaron un recorrido por el área destinada al Jardín Botánico para identificar las acciones que deberán desarrollarse posteriormente para su conservación y fortalecimiento.

Barrón Aguayo señaló que el cuidado de los árboles y la generación de conciencia ambiental deben convertirse en actividades permanentes, particularmente entre las nuevas generaciones.

El proyecto busca ampliar la presencia de vegetación en Guamúchil y generar un espacio que, además de contribuir al entorno ambiental, pueda utilizarse para promover la educación y conservación de especies entre la población.