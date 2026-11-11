$!Arranca en Los Mochis el Festival Regional de Pesca y Acuacultura Sostenible Sinaloa 2026

LOS MOCHIS._ Tras cuatro temporadas seguidas de mala racha pesquera y el impacto constante del producto extranjero en el mercado, el sector pesquero y acuícola del Golfo de California sentó sus bases este miércoles en la zona norte del Estado. Con el Centro de Usos Múltiples de Los Mochis como escenario, quedó formalmente inaugurada la quinta edición del Festival Regional de Pesca y Acuacultura Sostenible Sinaloa 2026.

El encuentro, que se realizará del 11 al 13 de noviembre, no solo reúne a delegaciones de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Nayarit y el anfitrión Sinaloa, sino que marca la culminación de una gira regional diseñada para encauzar la economía marina hacia la innovación ecológica y la protección del sustento familiar. La apertura del encuentro sirvió como plataforma para desgranar la realidad socioeconómica que arrastran los campos pesqueros. En representación de la Gobernadora de Sinaloa Graciela Dominguez Nava, el Secretario General de Gobierno, César Julio Sauceda Barrón, señaló que los avances en sostenibilidad deben ir de la mano con asignaciones de recursos públicos reales. “Hay que asignarles un presupuesto suficiente para que se puedan desarrollar las actividades y la pesca”, planteó tras desglosar cómo la escalada en los costos de operatividad de la flota ribereña y las dificultades operativas se han sumado a las presiones que sufren los granjeros acuícolas frente al ingreso de producto extranjero a precios desiguales. El representante de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Bernardino Jesús Muñoz Reséndiz, subrayó que cualquier estrategia de conservación ambiental resultará insuficiente si se desvincula de las necesidades socioeconómicas de las familias ribereñas.

“Por ello hablar de sostenibilidad significa reconocer que la conservación de nuestros recursos y el bienestar de las personas deben de avanzar de manera conjunta no puede haber sostenibilidad sin reconocer la conservación va de la mano con el bienestar de las personas”, mencionó. La Secretaria de Pesca y Acuacultura en Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena, calificó el evento como un hito de cooperación interestatal. Explicó que esta quinta entrega consolida el trabajo coordinado entre los cinco estados que comparten el Mar de Cortés. “Este festival está hecho y pensado para el sector pesquero y acuícola, es para ustedes y por ustedes”, expresó, reconociendo el esfuerzo de contingentes procedentes de comunidades ribereñas y acuícolas de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Navolato, Angostura y Rosario.

El encuentro regional se desarrollará del 11 al 13 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples en los Mochis, teniendo como estados participantes a Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur y Nayarit, en el cual su eje de trabajo será la innovación tecnológica, conservación marina, mesas de negociación e inversión presupuestal. El Alcalde de Ahome, Antonio Meléndez de Llano Bermúdez, resaltó el papel amortiguador que juega la pesca en los hogares del municipio cuando concluyen los ciclos fuertes en el campo agrícola, destacando que el flujo de capital que arranca en las bahías termina alimentando de forma directa al comercio organizado de Los Mochis.