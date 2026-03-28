$!Arranca operativo por Semana Santa en Ahome con más de 1,250 elementos

AHOME._ La playa El Maviri fue el escenario donde se dio de manera oficial el banderazo al operativo “Semana Santa Segura 2026” en el municipio de Ahome. El dispositivo de seguridad y auxilio, que busca garantizar un periodo vacacional sin incidentes, cuenta con un estado de fuerza que supera los mil 250 elementos de los tres órdenes de gobierno. El evento estuvo encabezado por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien destacó la coordinación entre las fuerzas armadas (Marina y Defensa), Guardia Nacional, corporaciones de seguridad locales, Protección Civil y cuerpos de rescate.

Durante su intervención, el Presidente Municipal hizo hincapié en que, si bien la Semana Santa es sinónimo de descanso y convivencia familiar, exige un alto nivel de compromiso por parte de las instituciones encargadas de velar por la tranquilidad ciudadana. “Hoy damos inicio a un operativo fundamental para Ahome. Este banderazo representa la prevención, la coordinación y el compromiso con nuestra gente”, afirmó Menéndez.

Asimismo, aprovechó la ocasión para reconocer la labor del personal que se mantendrá activo durante estos días de asueto y extendió un agradecimiento al Gobernador Rubén Rocha Moya y a la Presidenta Claudia Sheinbaum por su respaldo en materia de seguridad. Por su parte, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, detalló que el contingente exacto asciende a mil 256 elementos. Este personal mantendrá presencia constante en balnearios, centros recreativos y áreas de alta concentración de personas, con la encomienda principal de proteger a las familias ahomenses y a los visitantes.

El mando policial hizo un enérgico llamado a la población a conducirse con prudencia, respetar las normas de tránsito y evitar mezclar el alcohol con el volante. La estrategia de cobertura fue precisada por el Teniente Mario Cosme Gallardo, Coordinador Municipal de Protección Civil, quién informó que se han establecido 17 puntos de atención prioritaria, abarcando playas, riberas de ríos y centros ceremoniales tradicionales.