Arrestan al director de Vialidad y Transporte de Sinaloa por tirar basura en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Marco Antonio Osuna Moreno, actual director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, ingresó a los separos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana este sábado tras ser detenido por elementos preventivos al momento de cometer una infracción ambiental, al arrojar desechos en la vía pública.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Macapul y Revolución.

El parte oficial indica que la intervención policial inició cuando los agentes detectaron al funcionario al momento de arrojar basura en la calle, acción tipificada como infracción en el Artículo 123 del Reglamento de Protección al Ambiente.

Según el reporte de la corporación, al momento de abordar al ciudadano para aplicar la sanción correspondiente, este se negó a acatar la instrucción e inició una agresión física contra los elementos.

La situación requirió la intervención de refuerzos para neutralizar la resistencia y concretar el aseguramiento.

Osuna Moreno fue trasladado en una patrulla hacia las instalaciones de Seguridad Pública, situadas en bulevar Centenario y Macario Gaxiola.

El detenido quedó a disposición del Juez de Barandilla, autoridad encargada de calificar las faltas administrativas relativas al bando de policía y gobierno.

Las sanciones previstas en la normativa local para estos casos contemplan desde multas económicas hasta el arresto administrativo, dependiendo de la valoración de la autoridad sobre la agresión a la autoridad y la disposición de residuos.