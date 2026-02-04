$!Asegura Alcalde de Ahome que se reparan puntos críticos de drenajes sin arriesgar a la población

LOS MOCHIS._ Bajo la premisa de que la seguridad ciudadana no admite demoras administrativas, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez estableció un protocolo de reacción inmediata ante la aparición de socavones o fallas severas en la red de drenaje: primero se asegura el perímetro, luego se averigua el costo.

Enfatizó que la instrucción girada a las dependencias operativas es tajante: en cuanto se detecta un hundimiento, se debe proceder al cierre total de la circulación vehicular y peatonal.

El objetivo es evitar tragedias o accidentes derivados de la infraestructura sanitaria obsoleta.

“Cuánto dinero se ocupa para reparación de drenajes. No lo sé puede ser oscilar entre los 600 y los mil millones de pesos y no hay ningún banco que entregue una cantidad similar, lo que sí es estar listos para la reparación de los mismos como lo hemos hecho hasta ahora, algo un colapso, un drenaje ponga en riesgo a la ciudad de inmediato se cierra, se atiende y se resuelve”, indicó.