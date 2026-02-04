$!Asegura Alcalde de Ahome que se reparan puntos críticos de drenajes sin arriesgar a la población

LOS MOCHIS._ Bajo la premisa de que la seguridad ciudadana no admite demoras administrativas, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez estableció un protocolo de reacción inmediata ante la aparición de socavones o fallas severas en la red de drenaje: primero se asegura el perímetro, luego se averigua el costo.
Enfatizó que la instrucción girada a las dependencias operativas es tajante: en cuanto se detecta un hundimiento, se debe proceder al cierre total de la circulación vehicular y peatonal.
El objetivo es evitar tragedias o accidentes derivados de la infraestructura sanitaria obsoleta.
“Cuánto dinero se ocupa para reparación de drenajes. No lo sé puede ser oscilar entre los 600 y los mil millones de pesos y no hay ningún banco que entregue una cantidad similar, lo que sí es estar listos para la reparación de los mismos como lo hemos hecho hasta ahora, algo un colapso, un drenaje ponga en riesgo a la ciudad de inmediato se cierra, se atiende y se resuelve”, indicó.
Menéndez de Llano Bermúdez reconoció que reparar el drenaje caído requiere inversiones millonarias, un reto constante para las arcas municipales.
Sin embargo, explicó que existe una mesa de trabajo permanente entre la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome y la Tesorería Municipal.
La estrategia consiste en un Plan Integral de Puntos Críticos, donde la paramunicipal identifica las zonas de mayor riesgo como los recientes casos en los bulevares Centenario y Agustina Ramírez y el Ayuntamiento gestiona el flujo de recursos para atacar los problemas más urgentes.
“Nosotros actuamos de inmediato para proteger la vida de las personas, todas las áreas de gobierno, todas las personas que estamos en la administración del ayuntamiento de Ahome tenemos la indicación de atenderlo inmediatamente y delimitar el área hasta determinar un previo estudio que tiene que hacer la JAPAMA o que corresponda para saber el grado de riesgo que pueda haber”, mencionó.
El Alcalde llamó a la sociedad a convertirse en “inspectores urbanos”.
Solicitó que cualquier hundimiento sea reportado de inmediato a las autoridades, ya que la alerta temprana es la mejor herramienta para el despliegue de los equipos de emergencia.
A la par, reiteró el exhorto a mantener limpios los patios y colaborar con la descacharrización, recordando que un sistema de drenaje sano también depende de la cultura preventiva de los ciudadanos.