Aumento de presupuesto a regidores de Guasave es un atraco institucional, califican Abogados de Sinaloa

GUASAVE._ El incremento en el presupuesto a los regidores de Guasave que elevará el ingreso bruto de cada uno de ellos de 28 mil a 48 mil pesos, más los 20 mil que les dan de apoyo para combustible, es un atraco institucional, calificó José Luis Polo Palafox.

El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa señaló que esta es una acción oprobiosa, desatinada e injustificada por parte de nueve regidores y una Síndico Procuradora.

“Se dio una lucha oprobiosa que no tiene calificativo y que no solamente traiciona, en el caso de los regidores de Morena, los principios de la 4T que son no mentir, no traicionar y no robar, porque este es un atraco institucional claro y evidente”, expresó.

Aunque los ediles de Morena justificaron que el incremento en su presupuesto lo necesitan para hacer gestión social, Polo Palafox aseguró que eso es mentira y que detrás de eso se asoma una actitud mezquina y la intención de desestabilizar al nuevo gobierno de Guasave.