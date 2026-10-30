Aumento del 3% al Predial en Ahome; Tesorero descarta golpe al bolsillo buscando no perder participaciones federales

LOS MOCHIS._ La propuesta de ajuste a las tarifas del impuesto predial en Ahome para el próximo ejercicio fiscal responde a una actualización técnica ligada a la inflación y no a un incremento en términos reales, aseguró el Tesorero Municipal, Roberto Morales Leyva.

Detalló que el planteamiento contempla una variación cercana al 3 por ciento, la cual fue elaborada por el consejo municipal tras un análisis en el que participaron sectores productivos, cámaras empresariales, el Colegio de Notarios y el Colegio de Arquitectos, evaluando el crecimiento urbano y la plusvalía de los predios.

“Es básicamente la actualización de la inflación, pues no es propiamente un incremento en términos reales. Les debo de comentar que parte también de la importancia de este ajuste en las tarifas del impuesto predial, por un lado, ciertamente es un pequeño aumento que afecta a los que tienen predios de mayor valor, pero a mayor captación de ingresos propios del municipio tiene un efecto colateral también en la distribución de participaciones federales”, mencionó Morales Leyva.

Subrayó que la captación por predial y agua potable son los dos indicadores principales que determina la Federación al momento de repartir las bolsas de participaciones a los municipios, por lo que congelar dichos cobros rezagaría a Ahome.

“Si no hay una actualización en el tema de predial y de agua potable, que son los dos factores mas importantes que juegan para el reparto de participaciones federales, nos quedamos fuera de la competitividad de tener mayor acceso a participaciones. Pueden revisar, Culiacán, Mazatlán tuvieron un impacto mayor al de aquí del municipio”, puntualizo.

También aclaró que la propuesta deberá ser remitida y aprobada por el Congreso del Estado dentro de la Ley de Ingresos para que pueda entrar en vigor.

Asimismo, recordó que el Ayuntamiento mantendrá vigentes los esquemas de subsidio y descuentos de ley para la población, entre los que destacan el 50 por ciento de descuento para casa habitación más el 10 por ciento por pronto pago, así como hasta el 80 más 10 por ciento para jubilados y pensionados.

Indicó que contar con una recaudación sana permite hacer frente a los compromisos de obra pública y contingencias, además de respaldar la recta final de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo con el sindicato del Ayuntamiento.