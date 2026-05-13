Aún se busca determinar causa de incendio en plaza comercial de Los Mochis: Vicefiscal

Aunque en un principio se dijo que el fuego en la Plaza Las Palmas en Los Mochis inició en la cocina de conocida cadena comercial, se necesita que eso sea la versión que pericialmente se concluya y ojalá que pronto ya se tenga resuelto ese tema, manifestó el Vicefiscal en la Zona Norte de la entidad, Jesús Arnoldo Serrano Castello.

“Eso fue lo que se dijo, pero necesitamos aterrizarlo con un dictamen pericial, ocupamos que eso sea la versión que pericialmente se concluya, hemos estado muy atentos al procesamiento, ustedes lo han visto y ojalá pronto tengamos ya resuelto ese tema”, añadió Serrano Castello en entrevista la tarde de este miércoles en Mazatlán.

“No le puedo decir que en esta semana, va ser con toda la objetividad y que Servicios Periciales acompañado de todo lo que implica actos de investigación puedan concluir eso”.

Tras participar como ponente en la charla-capacitación Ética y Responsabilidad en el Ejercicio Periodístico” que impartió la Fiscalía General del Estado a comunicadores del sur de Sinaloa agregó que este caso se sigue trabajando por parte de Servicios Periciales de dicha Fiscalía, es un áreas que está resguardada todavía por parte de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y policías municipales y de investigación, pero no se ha determinado todavía pericialmente la causa.

Añadió que, de manera muy especial, se atendió a los locatarios el sábado anterior, se hicieron dos bloques de reuniones con todos ellos y sobre todo se les orientó porque traían muchas dudas de qué hacer, en qué proceder.

“Y en algunos casos se les ha estado acompañando principalmente para resguardar sus propiedades”, añadió el Vicefiscal sobre este incendio que ocurrió la tarde del pasado 7 de mayo y que de acuerdo con lo que informó en su momento la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, dejó 6 personas sin vida y 51 lesionadas.

“Como ustedes saben hubo unos homicidios (culposos y lesiones culposas), hasta ahorita estamos hablando de esa figura y obviamente hay daños, hay daños estructurales a la plaza y daños estructurales también a diferentes locales, entonces hasta ahorita estamos hablando de delitos de naturaleza culposa, no tenemos ningún dato que nos pueda orientar a que sea doloso o intencional, todo es orientado a la forma de comisión culposa”.

Reiteró que no se tiene todavía dónde se originó el incendio, por lo que se tiene que determinar la causa, el lugar específico dónde se originó, por qué se originó, todavía nos e ha aterrizado o concluido, se está esperando que el Cuerpo de Servicios Periciales haga su trabajo y lo determine, qué es lo técnicamente correcto, la carpeta se integra contra quién resulte responsable.

También dijo que es muy prematuro llegar a una definición en ese sentido de quién pagaría los daños.

“Pero sí hay que decir que ha habido acercamientos por parte de apoderados y representantes de cierta empresa, que ha habido acercamientos con las familias de las personas que fallecieron y con las personas que resultaron lesionadas, todo esto de la mano de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado que es una indicación que se está atendiendo”, continuó Serrano Castello.

Precisó que dichos apoderados legales son de conocida cadena comercial y es parte de lo que se está generando dentro de esta integración de la carpeta de investigación.

Recalcó que en los gastos funerarios y de atención médica a las personas que resultaron lesionadas en todo momento ha estado muy atenta la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y ellos están haciendo su tarea.

También expresó que no se ha determinado a cuánto ascienden los daños generados por dicho incendio y en la medida que vayan fluyendo los dictámenes periciales se tendrá esa información, pero eso es algo que todavía está muy lejano de concluir.

“Ha habido algunos acercamientos (de aseguradoras), pero hasta que no tengamos liberado ahí vamos a poder concluir o avanzar con los seguros de cada empresa”, expresó el Vicefiscal en la Zona Norte de Sinaloa.

“Son seis (las personas que fallecieron), que ya fueron identificados y entregados a sus familiares, ...hay tres personas lesionadas que están graves, pero estables, es el reporte que nos dijeron hasta el día de ayer en la tarde, ya quedaban 12 o 13 lesionados (hospitalizados), pero sin gravedad, no tenemos ningún niño”.

Serrano Castello subrayó que el personal de la Fiscalía ha estado muy abierto, con mucha disposición en este caso porque se trata de personas que son víctimas del delito.

“Y estaremos muy abiertos a orientarlos, a acompañarlos en cualquier etapa del procedimiento”, reiteró el Vicefiscal en la Zona Norte del Estado.