GUASAVE. – Aurelia Leal López informó que no está dispuesta a permitir ningún atropello a sus derechos constitucionales, luego de que Morena la sacara de la lista de candidatos a diputados por representación proporcional, donde estaba ubicada en la primera posición.

Aunque el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa ya lo hizo oficial al validar el registro de candidaturas, la Alcaldesa con licencia de Guasave aclaró a través de un mensaje publicado en sus redes sociales que no ha recibido ninguna notificación sobre algún cambio.

“En relación a mi candidatura como diputada plurinominal, quiero dejar plenamente establecido que no he recibido notificación oficial de algún cambio. Si esto sucediera no estoy dispuesta a permitir ningún atropello a mis derechos constitucionales”, expresó.

En su mensaje, Leal López manifestó que no ambiciona ser Diputada, pero tampoco permitirá el abuso a sus derechos políticos.

“Nos anima el espíritu de progreso que Guasave y su gente merece, no vamos a claudicar en este propósito”, sostuvo.

El sábado, el IEES validó los registros de candidaturas para el proceso electoral local que está en curso y para el que este domingo iniciaron campañas, y en la lista de candidatos a diputados locales por representación proporcional de Morena ya no apareció Aurelia Leal López, quien estaba originalmente en la primera posición, en su lugar quedó registrada Gloria Urías Vega.

“Como mujer y como abogada reclamo la observancia de la legalidad electoral ya que no solo es un asunto de leyes, también es un asunto de ética de los actores políticos involucrados. Espero por el bien de todos que este asunto se resuelva conforme a derecho y observando los principios fundamentales de la 4T, no robar, no mentir y no traicionar”, finalizó.

Cabe destacar que Leal López no ha respondido a la solicitud de entrevista hecha por Noroeste.