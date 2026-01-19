Avanza conforme al programa el puente Bella Vista-Boca del Río-Las Glorias; estará listo este 2026

GUASAVE._ El puente que conectará a Bella Vista con Boca del Río y Las Glorias avanza de acuerdo con el calendario establecido y quedará concluido en diciembre de 2026, confirmó el Gobernador Rubén Rocha Moya durante su Conferencia Semanera realizada en el municipio de Guasave.

La infraestructura, considerada la obra de mayor dimensión en Guasave, representa una inversión de 250 millones de pesos. El mandatario señaló que el proyecto beneficiará tanto a esta región como a los municipios de Salvador Alvarado y Angostura.

“Para mí es la obra capital, una porque la vamos a hacer para Guasave y para Guamúchil, para la parte de Bella Vista y también para Angostura; dos, porque es una tecnología muy avanzada”, expuso.

El Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, detalló que ya se encuentran firmes siete de los 11 pilares que sostendrán la estructura sobre la boca del río.

Actualmente se valida la construcción de las primeras dos columnas mientras continúan las perforaciones de las restantes, las cuales deberán alcanzar 40 metros de profundidad respecto al lecho marino.

Indicó que cada columna tiene cinco metros de diámetro con un anillo de 80 centímetros de espesor y se coloca por segmentos de tres metros conforme avanza el dragado. En los accesos terrestres, agregó, existen 300 metros a nivel de subrasante y esta semana se intensificarán labores en el resto del tramo de 1.7 kilómetros.

“Llevamos un avance del 25 por ciento, que va de acuerdo al programa”, precisó el funcionario.

El Gobernador mencionó además otras obras en Guasave: el entubamiento del dren San Joachín con 20 millones de pesos; la pavimentación del camino Gambino-Chino de los López por 24.1 millones; la rehabilitación de la calle Dátiles, el acceso a San Fernando, una cancha de futbol en La Trinidad y el alumbrado hacia El Burrión, acciones que suman 17.4 millones de pesos.

La Semanera se realizó en el Centro Cultural de Guasave con la presencia de la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; la Alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya y diversos integrantes del gabinete estatal.