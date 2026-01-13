$!Avanza dispersión de la Beca Rita Cetina; entregan tarjetas a alumnos de la secundaria IMA en Los Mochis

LOS MOCHIS._ La estrategia federal para garantizar la permanencia educativa en el nivel básico continúa su despliegue en el norte de Sinaloa. La Secundaria Ignacio Manuel Altamirano fue sede de la entrega de tarjetas del programa Beca Universal Rita Cetina, beneficiando a una nueva generación de estudiantes. Durante el acto, personal de la Secretaría de Bienestar entregó el medio de cobro a los padres y tutores de 362 alumnos de nuevo ingreso de este emblemático plantel educativo, quienes ahora contarán con un recurso fijo para solventar gastos escolares.

La titular del programa en Sinaloa, Danisa Flores Ojeda detalló que el operativo avanza conforme a lo planeado. Informó que desde el inicio de la dispersión en diciembre a la fecha, en el municipio de Ahome ya se han entregado poco más de 5 mil tarjetas. Sin embargo, la meta busca alcanzar los 9 mil beneficiarios en esta demarcación, lo que representa una parte significativa de los 28 mil apoyos programados para todo el Estado. “Estamos arrancando con la entrega de 362 tarjetas para beneficiarios y beneficiarias de nuevo ingreso de Rita Cetina del nivel de secundaria, esto es significativo ya que es el arranque de un gran proceso de 28 mil tarjetas que se van a entregar a nivel estatal”, confirmó.

El esquema de la Beca Rita Cetina establece un apoyo base de mil 900 pesos bimestrales por familia con un estudiante en secundaria. Además, el programa contempla un incentivo de 700 pesos adicionales por cada alumno extra que integre el mismo núcleo familiar, buscando aliviar la carga económica en hogares numerosos. El evento contó con la presencia de la regidora María Esther Robles Soto, presidenta de la Comisión de Educación, quien acudió en representación del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez. “Debemos de reconocer el trabajo y el esfuerzo de nuestra Presidente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque todos los alumnos de nivel básico reciban un apoyo para que no suspendan sus estudios”, indicó Robles Soto. Flores Ojeda reconoció la disposición del Ayuntamiento de Ahome para facilitar la logística y seguridad en los puntos de entrega, lo que ha permitido que los operativos fluyan con rapidez.