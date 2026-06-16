Avanza la reactivación de la Plaza Fiesta Las Palmas; 90% de la estructura es viable, señala Protección Civil

LOS MOCHIS._ Con muy altas probabilidades de reabrir sus puertas, la Plaza Fiesta Las Palmas se encuentra a la espera de los resultados de un dictamen estructural para reiniciar operaciones. Autoridades municipales estiman que un 90 por ciento del inmueble está en condiciones de operar nuevamente.

El Teniente Mario Cosme Gallardo, Coordinador Municipal de Protección Civil en Ahome, informó que en días recientes se llevó a cabo una mesa de trabajo con aproximadamente 50 locatarios y un grupo representativo de los mismos, en la que también participaron dependencias como la Vicefiscalía y Coepris para determinar el estado de las instalaciones.”Esta información y este acercamiento se da en base a las indicaciones ya de la Vicefiscalía”, explicó el titular de Protección Civil.

“En ese sentido, el acercamiento que se realiza por parte de los locatarios, Protección Civil, Coepris y Fiscalía es para determinar el estado en que se encuentra la plaza”, mencionó.

De acuerdo con el funcionario municipal, las primeras inspecciones han sido favorables para la gran mayoría de los comerciantes. “Efectivamente, en una revisión ocular que se realizó al interior de la plaza, se pudo constatar que, a manera visual, el 90% de la plaza está para ser operada nuevamente”, destacó Cosme Gallardo.

Sin embargo, aclaró que existe un sector específico que requerirá mayor atención debido a la gravedad de las afectaciones. “El otro 10% corresponde a los locales, que son aproximadamente 6, los cuales sufrieron daños más intensos. En ese sentido, nosotros en la Coordinación Municipal de Protección Civil establecemos cuáles son las medidas y qué es lo que se debe realizar para que la plaza pudiese en su momento volver a reactivarse”, puntualizó.

Para dar luz verde a la reapertura, el grupo de comerciantes ya se encuentra trabajando en coordinación con los Directores Responsables de Obra (DRO), quienes están encargados de llevar a cabo el estudio profundo de las instalaciones.

“El principal paso es elaborar un dictamen estructural para ver realmente toda la estructura de la plaza, es el dictamen estructural técnico que van a realizar los DRO. Una vez que ellos lo culminen, esa información nos la entregarán a nosotros, Protección Civil, y a partir de ahí, si todo está en el sentido de que es operable la plaza, como nosotros así lo vemos ocularmente, pues entonces ya entrarían los trabajos de volver a la normalidad”, mencionó el Teniente Cosme.

Aunque aún no existe una fecha exacta para la reapertura, el funcionario enfatizó que la reactivación dependerá de los tiempos que tome la evaluación de los DRO y el posterior cumplimiento de normativas de seguridad, que incluirán desde dictámenes eléctricos hasta el reacondicionamiento de salidas de emergencia.

Finalmente, el Coordinador de Protección Civil reiteró el llamado a la paciencia para los empresarios afectados, subrayando que las labores se están realizando de manera minuciosa para garantizar que la plaza cuente con todas las medidas de seguridad y evitar que se repitan incidentes lamentables.