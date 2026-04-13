$!Avanza limpieza del dren Juárez en Ahome; desazolvarán tramo intacto desde 1934

LOS MOCHIS._ Los trabajos de limpieza y desazolve del Dren Juárez avanzan a buen ritmo en el municipio, dividiéndose en tres etapas clave para garantizar el flujo correcto de agua pluvial y prevenir inundaciones. El Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, mencionó que la primera fase ya concluyó de manera exitosa y se preparan para intervenir en un sector histórico que no recibía mantenimiento desde hace 90 años.

El proyecto de rescate de esta vital infraestructura se ha estructurado en tres módulos distintos. De acuerdo con el Presidente Municipal, los primeros 8 a 10 kilómetros ya fueron terminados y entregados limpios.

“El primer módulo ya terminó, que son los primeros creo que 8, 10 kilómetros, y faltan otros tantos kilómetros de otro módulo que ya está a punto de iniciar. Yo creo que ya en esta próxima semana empieza con esa segunda parte, que son otros 8 o 10 kilómetros”, detalló el Edil respecto a los avances de la obra.

La tercera y última etapa del proyecto representa uno de los mayores retos para la actual administración, ya que involucra un área que había permanecido en el olvido institucional. Para esta fase, el Ayuntamiento trabajará de manera conjunta con Protección Civil, Conagua y Semarnat para cumplir estrictamente con los lineamientos ecológicos.

Antonio Menéndez subrayó las arduas gestiones realizadas para conseguir la autorización de intervención en este tramo.

“Vamos a empezar con el desazolve de lo último, que es lo que más nos costó trabajo la obtención del permiso, que es la parte de que desde 1934 no se había desazolvado, sino que hasta ahora por fin se obtuvo el permiso y la voluntad de las autoridades federales”, afirmó.

Mencionó además que la liberación de este permiso se logró a través de un comunicado formal por parte de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y contó con el respaldo del Gobernador del Estado y de la Presidenta Claudia Sheinbaum.