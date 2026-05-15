Avanza recepción de querellas por daños tras incendio en plaza comercial de Los Mochis: Vicefiscal

LOS MOCHIS._ La Vicefiscalía de la Zona Norte de Sinaloa ha implementado un programa de atención y recepción de querellas para los ciudadanos afectados tras el incendio registrado en Plaza Fiesta Las Palmas.

Se ha estado avanzando en el desahogo de los casos clasificados principalmente como daños culposos.

El Vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano Castelo informó que, hasta el momento, se ha recibido alrededor de un 10 por ciento del total de denuncias proyectadas a través de una mesa de atención temprana.

“Se ha estado siguiendo un programa de atención a todos ellos como se les informaba hace tiempo, en el sentido de un ingreso ordenado, supervisado. Hay un programa de trabajo que se está siguiendo con todos ellos y, eh, informarles que se han estado recibiendo de manera muy ordenada las querellas de parte de ellos”, declaró.

Serrano Castelo precisó que por el momento no existe una figura de responsabilidad definida en estos casos.

El procedimiento, recalcó, se encuentra operando dentro de los plazos legales, dependiendo en gran medida de que los ofendidos acrediten la preexistencia de sus bienes con la documentación correspondiente y fehaciente para poder formalizar cada querella.

En cuanto a las investigaciones en torno al incendio registrado en la plaza, el Vicefiscal aclaró que aún no existen denuncias formales iniciadas por el siniestro en sí, ni carpetas de investigación abiertas de oficio, ya que la dependencia se encuentra a la espera de que se integren los reportes oficiales emitidos por Protección Civil y Seguridad Pública Municipal.

Sobre el reciente accidente de tránsito en el que dos agentes de la Policía Preventiva resultaron lesionados, un hecho presuntamente provocado por jóvenes que se habrían pasado un señalamiento de alto, enfatizó que se está integrando la investigación en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y compartiendo los partes informativos.

”Se va a ir trabajando en la medida que verifiquemos la información. Vamos trabajando en la verificación de toda la información y sobre esa base ya les podemos compartir algo concluyente y superamos el rumor por una cuestión que sea veraz y que ustedes la puedan sostener como tal”, subrayó.

Serrano Castelo reiteró que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas brinda seguimiento puntual a los ofendidos, asumiendo el compromiso de garantizar el derecho a la verdad y la justicia.

Aseguró que esto solo se logra mediante investigaciones objetivas, profesionales y diligentes, advirtiendo que en el proceso “no van a dejar nada suelto”.