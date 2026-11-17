LOS MOCHIS._ El emblemático camino hacia uno de los destinos turísticos más visitados del norte del estado está a semanas de mostrar una imagen renovada y, sobre todo, más segura. Las obras de modernización en el puente de acceso a la playa de El Maviri registran un avance sostenido, con la previsión de concluirse en su totalidad durante la primera quincena de diciembre, justo a tiempo para la temporada alta de visitantes.
A diferencia de intervenciones pasadas superficiales, los trabajos actuales impulsados por el Ayuntamiento de Ahome se centran en una transformación integral de los elementos de protección.
Las labores comprenden la demolición de bases desgastadas para dar paso a nuevas contratrabes de concreto armado, firmemente ancladas a la losa para soportar los flamantes sistemas de defensa tanto peatonal como vehicular.
Uno de los mayores retos en la infraestructura costera es el desgaste acelerado provocado por la humedad y la salinidad. Para blindar el puente contra este factor, el proyecto contempla la instalación de 30 secciones metálicas 24 de 12.10 metros y seis de 10.73 metros fabricadas con acero estructural de alta resistencia.
Dichas piezas requirieron un proceso especializado de galvanizado por inmersión en caliente, el cual se llevó a cabo en el centro del país debido a que la tecnología requerida no se encuentra de manera local. Con este tratamiento, las autoridades garantizan que los barandales resistirán por mucho más tiempo los embates corrosivos del entorno marino.
Para evitar un impacto drástico en el flujo vehicular que diariamente transita hacia la zona restaurantera y de recreo, la ejecución de la obra se ha planeado de manera estratégica por etapas, interviniendo un costado a la vez.
La intervención abarca una longitud aproximada de 119 metros por tramo, incluyendo tanto los dos andadores peatonales como la protección vehicular. Asimismo, el proyecto no descuida la estética ni la funcionalidad nocturna: se renovará por completo el revestimiento de concreto de las áreas para peatones en ambos extremos y se instalará un sistema de iluminación totalmente nuevo, mejorando la visibilidad y la experiencia de quienes cruzan el estero rumbo a la playa.
Con esta infraestructura modernizada, el municipio busca ofrecer un trayecto confiable que combine durabilidad, estética y seguridad para miles de familias y turistas que eligen El Maviri como su punto de esparcimiento.