LOS MOCHIS._ El emblemático camino hacia uno de los destinos turísticos más visitados del norte del estado está a semanas de mostrar una imagen renovada y, sobre todo, más segura. Las obras de modernización en el puente de acceso a la playa de El Maviri registran un avance sostenido, con la previsión de concluirse en su totalidad durante la primera quincena de diciembre, justo a tiempo para la temporada alta de visitantes.

A diferencia de intervenciones pasadas superficiales, los trabajos actuales impulsados por el Ayuntamiento de Ahome se centran en una transformación integral de los elementos de protección.

Las labores comprenden la demolición de bases desgastadas para dar paso a nuevas contratrabes de concreto armado, firmemente ancladas a la losa para soportar los flamantes sistemas de defensa tanto peatonal como vehicular.

Uno de los mayores retos en la infraestructura costera es el desgaste acelerado provocado por la humedad y la salinidad. Para blindar el puente contra este factor, el proyecto contempla la instalación de 30 secciones metálicas 24 de 12.10 metros y seis de 10.73 metros fabricadas con acero estructural de alta resistencia.