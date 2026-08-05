$!Ayuntamiento aterriza aportaciones del predial rústico e impulsa obras de infraestructura en las 7 sindicaturas de Ahome

LOS MOCHIS._ Las aportaciones captadas a través del predial rústico están regresando a las comunidades de Ahome en forma de pavimento y rehabilitación de servicios básicos. Así lo confirmó la Comisión de Desarrollo de Centros Poblados (Comun), dependencia que actualmente despliega obras de infraestructura social en las siete sindicaturas del municipio.

Juan Salvador Romano Casas, titular de Comun, se debe garantizar que el recurso generado por el sector agrícola se traduzca de forma justa en obras que eleven la calidad de vida de las familias en la zona rural.

“Se están atendiendo las siete sindicaturas con recursos del predial rústico, la única que estamos trabajando que no es pavimento en su totalidad qué es parcial, porque vamos a hacer reparaciones de pavimento es el pluvial del ejido 9 de diciembre todas las demás es pavimento hidráulico”, mencionó el funcionario municipal.

El despliegue de maquinaria y personal municipal avanza a distintos ritmos según las necesidades de cada población. En el puerto de Topolobampo, por ejemplo, la dependencia reportó la conclusión total de la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Pez Pargo.