$!Ayuntamiento aterriza aportaciones del predial rústico e impulsa obras de infraestructura en las 7 sindicaturas de Ahome

LOS MOCHIS._ Las aportaciones captadas a través del predial rústico están regresando a las comunidades de Ahome en forma de pavimento y rehabilitación de servicios básicos. Así lo confirmó la Comisión de Desarrollo de Centros Poblados (Comun), dependencia que actualmente despliega obras de infraestructura social en las siete sindicaturas del municipio.
Juan Salvador Romano Casas, titular de Comun, se debe garantizar que el recurso generado por el sector agrícola se traduzca de forma justa en obras que eleven la calidad de vida de las familias en la zona rural.
“Se están atendiendo las siete sindicaturas con recursos del predial rústico, la única que estamos trabajando que no es pavimento en su totalidad qué es parcial, porque vamos a hacer reparaciones de pavimento es el pluvial del ejido 9 de diciembre todas las demás es pavimento hidráulico”, mencionó el funcionario municipal.
El despliegue de maquinaria y personal municipal avanza a distintos ritmos según las necesidades de cada población. En el puerto de Topolobampo, por ejemplo, la dependencia reportó la conclusión total de la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Pez Pargo.
Mientras tanto, en la cabecera de San Miguel Zapotitlán, la intervención es desde los cimientos. Sobre la calle Lorenzo F. Robles (entre Ignacio Zaragoza y Benito Juárez), las cuadrillas trabajan en el subsuelo.
“Aquí se realizan trabajos de reposición e introducción de drenaje y agua potable, con descargas domiciliarias, atarjeas y registros, para posteriormente realizar el pavimento hidráulico”, detalló Romano Casas.
Un escenario de avance similar se vive en el Valle de El Carrizo (Villa Gustavo Díaz Ordaz). En la calle Río Tamazula, vía clave que conecta con la plazuela de la sindicatura, se encuentra lista para recibir el concreto. Las terracerías y las instalaciones hidrosanitarias ya finalizaron, por lo que actualmente se trabaja en el colado de las guarniciones para proceder con el pavimento en cuanto las condiciones climáticas lo permitan.
En la Higuera de Zaragoza, Comun está por dar el banderazo de inicio a la reposición de las redes de agua y drenaje (atarjeas, descargas y tomas domiciliarias), trabajos que también culminarán con la pavimentación de la zona intervenida, si el clima es favorable.
Romano Casas agregó que estas acciones de desarrollo social también benefician actualmente a los habitantes del Ejido Mayocoba.
Finalmente, el director de Comun puntualizó que no solo se trata de obra nueva, sino de mantenimiento de la infraestructura existente, poniendo como ejemplo al Ejido 9 de Diciembre, donde el gobierno municipal trabaja en la rehabilitación del drenaje y la inmediata reposición de las losas de pavimento que resultan dañadas por las excavaciones.