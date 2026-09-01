$!Ayuntamiento de Ahome aceleran el desazolve del Dren Juárez para mitigar riesgo de inundaciones

LOS MOCHIS._ Con un avance promedio de hasta 200 metros lineales por día, los trabajos de desazolve del Dren Juárez han logrado revertir el estancamiento de agua durante las recientes lluvias, restando únicamente un kilómetro por limpiar en el tramo más crítico de la obra hídrica al sur de la ciudad.

El Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, advirtió que el crecimiento urbano y la pavimentación de nuevos fraccionamientos han alterado drásticamente las condiciones de absorción del suelo.

Esto provoca que el dren reciba escurrimientos que alcanzan entre los 30 mil y 35 mil litros por segundo, un volumen que rebasa por mucho la capacidad para la cual fue diseñado originalmente.

“El resto del dren los otro 6.5 kilómetros no se había desazolvado de un lado, entonces se estaba reduciendo en más de un 50 por ciento la capacidad de desalojo”, subrayó el Alcalde, al explicar la urgencia de la intervención que se concentra actualmente.

En esta área, las cuadrillas detectaron un nivel de azolve severo.

Menéndez de Llano detalló que, en los últimos 600 metros trabajados, el canal había perdido casi la totalidad de su profundidad original de 3.5 metros, reduciéndose a un margen de apenas 15 o 20 centímetros libres debido a la acumulación de sedimentos, maleza y basura.

Esta obstrucción limitaba la capacidad de desfogue hasta en un 60 por ciento, elevando el riesgo de inundaciones para los sectores ubicados aguas abajo.

Actualmente, el frente de trabajo opera con dos máquinas del municipio y una unidad adicional facilitada por un módulo de riego.