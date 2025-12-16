$!Ayuntamiento de Ahome anuncia Concierto Navideño por parte de la Banda Sinfónica de la Tercera Región Militar

LOS MOCHIS._ La Banda Sinfónica de la Tercera Región Militar ofrecerá este fin de semana un Concierto Navideño de gala en el Teatro Ingenio, un evento diseñado para fortalecer el tejido social a través del arte.

El Alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez confirmó que la presentación se realizará el próximo domingo 21 de diciembre con entrada libre, destacando que esta agrupación, con sede en Mazatlán, está integrada por dos oficiales y 29 elementos de tropa, en su mayoría sinaloenses.

Más allá del entretenimiento, enfatizó la función social de este ensamble del Ejército Mexicano.

“La banda ha trascendido los espacios castrenses para convertirse en un puente de acercamiento entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, presentándose en plazas públicas, centros culturales, escuelas y festivales, tanto en Sinaloa como en otras regiones del país e incluso en el extranjero”, expresó.

El Teniente Coronel Gabriel Véliz, del 89 Batallón de Infantería, explicó que el público podrá apreciar una faceta distinta de la milicia.

A diferencia de sus intervenciones en plazas abiertas, en esta ocasión los músicos portarán su traje de gala, acorde a la solemnidad y belleza del Teatro Ingenio.