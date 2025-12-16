$!Ayuntamiento de Ahome anuncia Concierto Navideño por parte de la Banda Sinfónica de la Tercera Región Militar

LOS MOCHIS._ La Banda Sinfónica de la Tercera Región Militar ofrecerá este fin de semana un Concierto Navideño de gala en el Teatro Ingenio, un evento diseñado para fortalecer el tejido social a través del arte.
El Alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez confirmó que la presentación se realizará el próximo domingo 21 de diciembre con entrada libre, destacando que esta agrupación, con sede en Mazatlán, está integrada por dos oficiales y 29 elementos de tropa, en su mayoría sinaloenses.
Más allá del entretenimiento, enfatizó la función social de este ensamble del Ejército Mexicano.
“La banda ha trascendido los espacios castrenses para convertirse en un puente de acercamiento entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, presentándose en plazas públicas, centros culturales, escuelas y festivales, tanto en Sinaloa como en otras regiones del país e incluso en el extranjero”, expresó.
El Teniente Coronel Gabriel Véliz, del 89 Batallón de Infantería, explicó que el público podrá apreciar una faceta distinta de la milicia.
A diferencia de sus intervenciones en plazas abiertas, en esta ocasión los músicos portarán su traje de gala, acorde a la solemnidad y belleza del Teatro Ingenio.
También agradeció al General de División, Guillermo Briseño Lobera, por las gestiones y autorización para la presentación.
“Es un evento que vale muchísimo la pena, con músicos profesionales de gran nivel, y que honra al municipio de Ahome y a su gente”, afirmó el mando militar, tras agradecer las gestiones ante el General de División Guillermo Briseño Lobera para autorizar la presentación.
La titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura, María Teresa Flores Heredia, recordó el éxito que tuvo la banda al inicio de la administración en la Plazuela 27 de Septiembre, augurando un lleno total para esta nueva fecha.
“Un pueblo con identidad es un pueblo con raíces. Nuestra música y nuestro folclor nos emocionan, nos conmueven y nos transportan a momentos importantes de nuestra vida y de nuestro país. Estamos seguros de que el Teatro Ingenio se llenará nuevamente”, señaló Flores Heredia.
La Dirección de Turismo, a cargo de Arianna Carrera Ugarte, ha desplegado un operativo de invitación directa en hoteles y restaurantes para integrar a los visitantes en la agenda cultural de la ciudad.
“Estamos llevando la información a hoteles, restaurantes y sitios turísticos, apoyándonos también con material audiovisual, para que los visitantes se sientan invitados y motivados a asistir. Son eventos que distinguen a Ahome, La Casa de Todos”, indicó Carrera Ugarte.
Las puertas del recinto se abrirán a las 18:00 horas. El Ayuntamiento invita a los interesados a acudir al Palacio Municipal para registrarse previamente y asegurar su butaca, respetando así el aforo y la comodidad del teatro.