$!Ayuntamiento de Ahome asume el control del Teatro Ingenio apostando a una nueva era cultural

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome dio el primer paso para consolidar la administración pública de la infraestructura cultural del municipio, al iniciar formalmente este jueves el proceso de entrega-recepción del Teatro Ingenio.
El Alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez confirmó que Presidencia ya recibió la documentación oficial por parte del IMCA IAP para la devolución de este emblemático recinto cultural, marcando el comienzo de lo que calificó como un punto de partida fundamental para el desarrollo artístico local.
“Hoy iniciamos el proceso y esperemos que hoy ya podamos resolver el resto de los bienes inmuebles y, a partir de ahí, comenzar a trabajar en una nueva etapa, en este momento el escrito que se recibió ayer en presidencia fue sobre el Teatro, de los otros no he recibido documentación esperemos resolver en los próximos días”, declaró el Primer Edil.
No obstante, el Presidente Municipal precisó que el Gobierno local aún se mantiene a la espera de que se remitan los escritos correspondientes para el Centro de Innovación y Educación (CIE) y el Museo Interactivo Trapiche, recintos operados por la misma institución.
De cara a la transición, el Gobierno de Ahome ya analiza distintos esquemas operativos y distintos modelos de gestión para que el recinto no detenga su marcha. Menéndez de Llano detalló que representantes de la comunidad artística ya se acercaron con propuestas de colaboración, mientras que las áreas municipales de Educación y Cultura trabajan en un proyecto integral.
El objetivo, subrayó, es separar de manera eficiente la administración del inmueble de la promoción cultural, para ir más allá de la simple organización de eventos. La nueva visión busca proyectar al talento local citando como ejemplo al artista galardonado internacionalmente, Luis Ramos y dar una plataforma real a pintores, músicos y creadores ahomenses.
“Luis Ramos por ejemplo ha ganado premios internacionales y creo que nos ha faltado difundirlo y darlo a conocer”, mencionó.
Operar la red de espacios culturales representa un costo estimado de entre 45 y 47 millones de pesos anuales, por lo que representa un reto financiero, ante este panorama el Alcalde aseguró que la Comuna no se quedará paralizada a la espera de recursos extraordinarios, sino que maximizará los fondos disponibles mediante un esquema colaborativo.
“Calculamos nosotros 45, 47 millones de pesos al año”, indicó el Alcalde.
Para garantizar la viabilidad del recinto y evitar una “curva de aprendizaje”, la estrategia municipal apostará por la suma de voluntades. Destaca la propuesta de integrar un clúster universitario con la participación activa de instituciones como la UAdeO y sumar a la iniciativa privada.
Aunque todavía no existe una fecha definitiva para que el Teatro Ingenio pase al control total del Municipio, las autoridades mantienen mesas de diálogo con los actuales operadores para asegurar una transición armónica, ordenada y sin afectaciones a la agenda cultural de Ahome.