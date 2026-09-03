$!Ayuntamiento de Ahome asume el control del Teatro Ingenio apostando a una nueva era cultural

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome dio el primer paso para consolidar la administración pública de la infraestructura cultural del municipio, al iniciar formalmente este jueves el proceso de entrega-recepción del Teatro Ingenio.

El Alcalde Antonio Menéndez De Llano Bermúdez confirmó que Presidencia ya recibió la documentación oficial por parte del IMCA IAP para la devolución de este emblemático recinto cultural, marcando el comienzo de lo que calificó como un punto de partida fundamental para el desarrollo artístico local.

“Hoy iniciamos el proceso y esperemos que hoy ya podamos resolver el resto de los bienes inmuebles y, a partir de ahí, comenzar a trabajar en una nueva etapa, en este momento el escrito que se recibió ayer en presidencia fue sobre el Teatro, de los otros no he recibido documentación esperemos resolver en los próximos días”, declaró el Primer Edil.

No obstante, el Presidente Municipal precisó que el Gobierno local aún se mantiene a la espera de que se remitan los escritos correspondientes para el Centro de Innovación y Educación (CIE) y el Museo Interactivo Trapiche, recintos operados por la misma institución.