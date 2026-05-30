$!Ayuntamiento de Ahome condonará 100% de multas y recargos en Predial en la segunda quincena de junio

LOS MOCHIS._ Con el doble objetivo de dar un respiro a la economía de las familias y captar recursos urgentes para el Municipio, el Ayuntamiento de Ahome pondrá en marcha un programa especial que condonará el 100 por ciento de las multas y recargos en el pago del Impuesto Predial Urbano y otras contribuciones.

El titular de la Dirección de Ingresos, Sergio Ramón Villa Hurtado, anunció que esta ventana de regularización fiscal estará activa a partir del lunes 17 y concluirá el martes 30 de junio.

Explicó que la promoción se aplicará exclusivamente durante los días hábiles de dicho periodo, por lo que sábados y domingos quedarán inhabilitados para el trámite.

“Traemos el proyecto de un programa de descuentos con el 100 por ciento en multas y recargos para lo que es el Impuesto Predial y los demás impuestos que se tienen que pagar. Estamos queriendo arrancar a partir del 17 de junio hasta el día 30 de junio”, detalló.

Villa Hurtado aclaró que esta campaña obedece a una planeación financiera estructurada. La normativa vigente otorga a los municipios un margen de 30 días a lo largo del año fiscal para aplicar descuentos totales en recargos.

