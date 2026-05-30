$!Ayuntamiento de Ahome condonará 100% de multas y recargos en Predial en la segunda quincena de junio

LOS MOCHIS._ Con el doble objetivo de dar un respiro a la economía de las familias y captar recursos urgentes para el Municipio, el Ayuntamiento de Ahome pondrá en marcha un programa especial que condonará el 100 por ciento de las multas y recargos en el pago del Impuesto Predial Urbano y otras contribuciones.
El titular de la Dirección de Ingresos, Sergio Ramón Villa Hurtado, anunció que esta ventana de regularización fiscal estará activa a partir del lunes 17 y concluirá el martes 30 de junio.
Explicó que la promoción se aplicará exclusivamente durante los días hábiles de dicho periodo, por lo que sábados y domingos quedarán inhabilitados para el trámite.
“Traemos el proyecto de un programa de descuentos con el 100 por ciento en multas y recargos para lo que es el Impuesto Predial y los demás impuestos que se tienen que pagar. Estamos queriendo arrancar a partir del 17 de junio hasta el día 30 de junio”, detalló.
Villa Hurtado aclaró que esta campaña obedece a una planeación financiera estructurada. La normativa vigente otorga a los municipios un margen de 30 días a lo largo del año fiscal para aplicar descuentos totales en recargos.
Para esta etapa, la Comuna decidió utilizar una decena de esos días durante la segunda quincena de junio.
“Se hacen propuestas en el año para que la gente no se vea tan afectada en su economía. Ahorita, dentro de la propuesta que pusimos, fue el mes de junio, y se agarraron esos días a partir del 17”, indicó.
El estímulo fiscal no estará limitado solo a las casas habitación. El director de Ingresos hizo hincapié en que el beneficio es universal dentro del padrón ahomense, abarcando a deudores del sector comercial y otros conceptos municipales que presenten atrasos.
Finalmente, el funcionario recordó a los contribuyentes que el pago del Predial es la principal fuente de ingresos propios del Municipio, por lo que abatir el rezago es vital para garantizar los servicios básicos.
“Esa es la finalidad, que el dinero llegue a las arcas del Ayuntamiento para poder distribuirlo en obras, y que la ciudadanía vea el beneficio que está ocasionando el que ellos contribuyan con el pago de sus impuestos”, concluyó.