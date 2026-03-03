$!Ayuntamiento de Ahome define estrategias de rehabilitación de playas e infraestructura por Semana Santa 2026

LOS MOCHIS._ A pocas semanas del inicio del periodo vacacional, el Ayuntamiento de Ahome arrancó la maquinaria administrativa y operativa para definir la estrategia de Semana Santa 2026, estableciendo como prioridad la rehabilitación de la infraestructura en los centros recreativos y la seguridad en los traslados. En una reunión de planeación encabezada por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, se giraron instrucciones precisas a las dependencias operativas para no esperar de último momento y comenzar de inmediato con la mejora de los accesos a las zonas de playa y riberas.

Uno de los acuerdos centrales de la mesa de trabajo fue el despliegue de maquinaria para el raspado de calles y la aplicación de balastre en los accesos de las rutas que conducen a los principales destinos turísticos del municipio. El objetivo es mejorar la circulación vehicular y reducir el riesgo de accidentes viales derivados del mal estado de los caminos. Asimismo, se puso especial énfasis en un tema sensible para los visitantes, los servicios sanitarios. Se ordenó la reparación y rehabilitación urgente de los baños en la playa El Maviri, así como intensificar las jornadas de limpieza y garantizar el abasto de agua potable en los puntos de mayor concentración de personas.