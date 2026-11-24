LOS MOCHIS._ Tras la salida de los titulares de cuatro dependencias municipales, el Ayuntamiento de Ahome nombró a funcionarios internos como encargados de despacho para mantener activas las operaciones de la administración que encabeza el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Comuna, los relevos responden a las renuncias presentadas en la Secretaría del Ayuntamiento, así como en las áreas de Bienestar, Cultura y Educación.

Según el reporte municipal, Jorge Mauricio Cossio Pacheco asumió las funciones al frente de la Secretaría del Ayuntamiento, mientras que Luis Martínez Garibaldi quedó a cargo de la dependencia de Bienestar.

En cuanto al área de Cultura, dentro de la paramunicipal IMAC, fue designada Dalia Alexandra Verduzco Ochoa como encargada de despacho, y el maestro Neftalí Velarde Leyva quedó al frente de Educación.

La autoridad local detalló que los cuatro servidores públicos ya venían desempeñando labores previamente dentro de las mismas áreas que ahora encabezan, y aseguró que el trabajo diario en las dependencias municipales continúa sin interrupciones pese a la separación de los anteriores titulares.