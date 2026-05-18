$!Ayuntamiento de Ahome destinará $54 millones en servicios básicos durante su segundo semestre

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de hacer frente a los principales rezagos en materia de servicios públicos, el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome aprobó por unanimidad un paquete de obras de infraestructura social equivalente a 54 millones de pesos, el cual será ejecutado durante el segundo semestre de 2026.
Durante la reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno, síndicos municipales y representantes de la sociedad civil dieron su aval a los proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los ahomenses.
El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, presidente del subcomité, detalló que la planeación de estas obras nace directamente de las peticiones ciudadanas canalizadas a través de sus representantes comunitarios.
“Se atienden las solicitudes de los ciudadanos a través de sus síndicos y representantes comunitarios, se realizan las proyecciones, planeación, y se analizan y aprueban en este Subcomité”, explicó.
Entre las acciones que se llevarán a cabo destacan ocho proyectos de pavimentación, la instalación de aproximadamente 2 mil 500 luminarias para mejorar el alumbrado público, así como obras integrales de drenaje, agua potable y el rescate de áreas comunes, techumbres y caminos, el arranque de estas obras es inminente.
La instrucción es que los trabajos queden concluidos en un par de meses para evitar que la temporada de lluvias retrase o afecte las maniobras.
Además, el Alcalde anunció que a finales de este mismo mes se llevará a cabo una nueva sesión del Subcomité con el objetivo de evaluar la inclusión de más proyectos, apremiados por las recientes modificaciones en las reglas de operación que exigen la conclusión y entrega de obras antes del último trimestre del año.
Para garantizar el correcto uso de los recursos, aseguró que los insumos a utilizar cuentan con calidad certificada por dependencias técnicas como Obras Públicas, Japama, COMUN y la Dirección de Bienestar.
Asimismo, destacó el papel fundamental de la sociedad en la vigilancia de los recursos, haciendo un reconocimiento especial a la participación femenina.
“Tengan la confianza de que los recursos se aplican con estricta transparencia con la vigilancia de los ciudadanos beneficiados que se integran a los comités comunitarios para ello, que por cierto la mayoría son mujeres, a quienes les agradezco y reconozco su participación”, manifestó.