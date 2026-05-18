$!Ayuntamiento de Ahome destinará $54 millones en servicios básicos durante su segundo semestre

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de hacer frente a los principales rezagos en materia de servicios públicos, el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome aprobó por unanimidad un paquete de obras de infraestructura social equivalente a 54 millones de pesos, el cual será ejecutado durante el segundo semestre de 2026.

Durante la reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno, síndicos municipales y representantes de la sociedad civil dieron su aval a los proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los ahomenses.

El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, presidente del subcomité, detalló que la planeación de estas obras nace directamente de las peticiones ciudadanas canalizadas a través de sus representantes comunitarios.

“Se atienden las solicitudes de los ciudadanos a través de sus síndicos y representantes comunitarios, se realizan las proyecciones, planeación, y se analizan y aprueban en este Subcomité”, explicó.

Entre las acciones que se llevarán a cabo destacan ocho proyectos de pavimentación, la instalación de aproximadamente 2 mil 500 luminarias para mejorar el alumbrado público, así como obras integrales de drenaje, agua potable y el rescate de áreas comunes, techumbres y caminos, el arranque de estas obras es inminente.