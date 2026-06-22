$!Ayuntamiento de Ahome entrega el nuevo Bulevar José Hernández Terán en el sector Canteras

LOS MOCHIS._ El Gobierno de Ahome inauguró el Bulevar José Hernández Terán en el sector Canteras, al suroriente de Los Mochis, con el que se busca reducir congestionamiento vial y tiempos de traslados.

El corte de listón estuvo encabezado por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien destacó que la apertura de este tramo que enlaza el Bulevar Pedro Anaya con la Calle Pasadena obedece a una constante petición ciudadana para mejorar la calidad de vida de los automovilistas que a diario padecían largas filas.

“Este bulevar viene a resolver el problema del tiempo que se tardaban para salir por la Calle Pasadena hacia la continuación del Bulevar Centenario. Estos son el tipo de obras que mucha gente nos ha pedido y son las que vamos a seguir haciendo”, afirmó.