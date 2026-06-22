$!Ayuntamiento de Ahome entrega el nuevo Bulevar José Hernández Terán en el sector Canteras

LOS MOCHIS._ El Gobierno de Ahome inauguró el Bulevar José Hernández Terán en el sector Canteras, al suroriente de Los Mochis, con el que se busca reducir congestionamiento vial y tiempos de traslados.
El corte de listón estuvo encabezado por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien destacó que la apertura de este tramo que enlaza el Bulevar Pedro Anaya con la Calle Pasadena obedece a una constante petición ciudadana para mejorar la calidad de vida de los automovilistas que a diario padecían largas filas.
“Este bulevar viene a resolver el problema del tiempo que se tardaban para salir por la Calle Pasadena hacia la continuación del Bulevar Centenario. Estos son el tipo de obras que mucha gente nos ha pedido y son las que vamos a seguir haciendo”, afirmó.
La nueva infraestructura vial consta de 4 mil 170 metros cuadrados de concreto hidráulico para los carriles de circulación, así como la construcción de guarniciones, aceras peatonales, y la instalación eléctrica subterránea lista para operar las luminarias serán colocadas y encendidas en las próximas semanas.
Durante el acto de entrega, el Alcalde hizo hincapié en que este proyecto no requirió de intermediarios externos, ya que fue producto del esfuerzo directo de las dependencias locales.
“Es una obra que se planeó, se diseñó y se ejecutó exclusivamente por el Ayuntamiento, haciendo equipo entre Obras Públicas y COMUN”, subrayó Menéndez de Llano Bermúdez, quien aprovechó para extender un reconocimiento a las cuadrillas de trabajadores que materializaron el proyecto.
En la inauguración estuvieron presentes diversos funcionarios y representantes del Cabildo, como la Regidora Marysol Morales y del director de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados (COMUN), Salvador Romano, quienes avalaron la entrega de los trabajos.
A partir de este 22 de junio, el Bulevar José Hernández Terán se encuentra completamente abierto a la circulación.