$!Ayuntamiento de Ahome evalúa la reubicación de ‘food trucks’ tras quejas ciudadanas y reportes de seguridad

LOS MOCHIS._ Ante las distintas quejas y el debate generado por la operación de unidades de comida rápida conocidas como “food trucks” en distintos puntos de la vía pública, el Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, adelantó que su administración analiza un plan de reordenamiento que podría incluir zonas específicas para su funcionamiento. Señaló que la problemática cuenta con posturas divididas entre la población. Mientras algunos sectores respaldan la actividad comercial y gastronómica, otros han interpuesto denuncias formales debido a la obstrucción de vialidades, banquetas y áreas verdes.

“Lo cierto es que hay versiones encontradas, quienes lo ven bien y quienes se quejan, entonces lo que vamos a hacer es revisar conforme a los reglamentos para que todo esté en orden”, mencionó. El Alcalde indicó que ya se sostuvo un acercamiento con un bloque de aproximadamente 70 comerciantes establecidos en los alrededores de la emblemática Plazuela 27 de Septiembre. Como parte de los acuerdos iniciales, se les exhortó a mantener las unidades en condiciones óptimas de movilidad, así como contar con neumáticos funcionales para facilitar su retiro inmediato ante cualquier contingencia. Asimismo, confirmó que se han girado notificaciones y memorándums a otros puntos de la ciudad para garantizar el cumplimiento de las normativas de protección civil.