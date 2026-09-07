Ayuntamiento de Ahome garantiza la operatividad del Teatro Ingenio tras inicio de entrega al Municipio

LOS MOCHIS._ El proceso formal de entrega-recepción del Teatro Ingenio ha comenzado oficialmente, marcando el primer paso para que el recinto regrese a la administración directa del Ayuntamiento de Ahome. Ante este panorama, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez aseguró que la programación y el fomento a las artes en el municipio no sufrirán interrupciones.

La transición se origina luego de que la Institución de Asistencia Privada (IAP), encargada de operar este y otros dos espacios culturales bajo la figura legal de comodato, notificara su decisión de concluir sus actividades de forma definitiva. Para garantizar un proceso ordenado y blindar a la Comuna de cualquier responsabilidad jurídica, el Gobierno Municipal solicitó que el traspaso de los inmuebles se realice en estricto apego a las cláusulas de los convenios vigentes.

“Ya empezaron por uno, que es el Teatro Ingenio; ya inició su entrega-recepción. Espero que sea muy ágil para no interrumpir los convenios y los trabajos que se tengan. Sin embargo, tenemos la facultad desde el ayuntamiento de que, si el objeto se ha dejado de cumplir por un motivo ajeno, podemos intervenir para tomar posesión. En este momento tenemos la capacidad en cuanto a la organización, la logística y el personal suficiente y necesario para seguir trabajando con la cultura y con la educación”, detalló el Alcalde sobre el avance del trámite.

Ante la posibilidad de que los tres recintos regresen en su totalidad al patrimonio municipal, Menéndez de Llano Bermúdez fue enfático al señalar que el Ayuntamiento está preparado para asumir el reto operativo. Apoyados en la estructura del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) y la red de bibliotecas locales, aseguró que se tiene la capacidad logística y organizativa para que niñas, niños y jóvenes continúen participando en disciplinas como danza, pintura, música y canto.

También reconoció que, si bien todavía no se ha definido el techo financiero para la operatividad a largo plazo de estos edificios, la prioridad será mantenerlos como espacios de encuentro comunitario.

“Si esos tres recintos regresan al municipio, no los vamos a frenar, los vamos a seguir trabajando. No sabemos con cuánto recurso vamos a contar, pero con lo que se tenga, el material humano, que es lo más importante, y la voluntad, se cuenta con ello”, sentenció.

Finalmente, destacó que la vida artística de Ahome va más allá de la infraestructura física, recordando que los edificios son herramientas para potenciar el talento local y no una condicionante para que la cultura exista.