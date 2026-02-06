$!Ayuntamiento de Ahome iniciará rehabilitación de drenajes colapsados en Infonavit Macapule y Águila Azteca

LOS MOCHIS._ Con recursos propios y un diagnóstico preparado, el Ayuntamiento de Ahome dio “luz verde” para arrancar este mismo mes de febrero con la reparación de los sistemas de drenaje sanitario que mantienen afectados a vecinos del Infonavit Macapule y del Ejido Águila Azteca. El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez informó que la administración no esperará más para intervenir estos puntos críticos, asegurando que se trata de una inversión prioritaria para la eliminación de los focos de infección que llevan años afectando la calidad de vida de los habitantes.

Señaló que los colapsos no son fortuitos ni recientes, sino producto del deterioro acumulado y la falta de mantenimiento por parte de las administraciones pasadas; sin embargo, asumió la responsabilidad de la solución. “Conocemos ese y otros puntos de la ciudad de drenajes que colapsaron hace muchos años, no colapsaron hoy ni ayer y lo tenemos diagnosticado, presupuestado y seguramente este mes estaríamos ya en posibilidad de iniciar las obras”, declaró Menéndez de Llano. Mientras la maquinaria pesada llega para abrir las calles y sustituir la tubería, el Alcalde informó que ya giró instrucciones a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome y a Obras Públicas para no dejar solos a los vecinos.