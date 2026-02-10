Ayuntamiento de Ahome investiga presunta privatización de zona federal sobre dren del ejido 9 de Diciembre

LOS MOCHIS._ La construcción de un inmueble comercial sobre la infraestructura hidráulica en el acceso principal al ejido 9 de Diciembre ha derivado en un conflicto legal y social el cual ya se encuentra bajo la lupa del Ayuntamiento de Ahome. La obra, fue denunciada por los mismos vecinos de la comunidad como una apropiación de manera ilegal de bienes públicos, por lo cual ha obligado a la autoridad municipal a iniciar una investigación exhaustiva sobre el origen de los permisos y la tenencia de la tierra.

El conflicto estalló luego de que habitantes de la comunidad señalaran que maquinaria pesada procedió a rellenar y compactar el cauce de un dren activo, colocando posteriormente una losa de concreto para edificar un local privado. Los denunciantes argumentan que dicha franja corresponde a una Zona Federal, administrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y no es susceptible de venta ni apropiación particular.

Abordado al respecto del caso, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez reconoció la complejidad del caso y explicó que, preliminarmente, se detectó que los permisos de construcción podrían haber sido expedidos en administraciones anteriores, amparados en la documentación que el núcleo ejidal presentó como legítimos propietarios de los terrenos.

“Ellos tienen una autoridad, es un ejido y hasta donde yo sé si no ha cambiado mucho la ley tiene que haber una asamblea dura para poder desprenderse de algún predio de esa naturaleza, habría que ver son sus autoridades para ver cómo se obtuvieron esos permisos para hacer ese tipo de obras”, detalló el munícipe.

Sin embargo, estableció una clara distinción legal pues, aunque el Ejido tenga autonomía sobre sus tierras de uso común o parcelado, la infraestructura hidráulica (canales, drenes y sus bordos) posee un estatus jurídico distinto.

El Presidente Municipal fue contundente al subrayar que los drenes son bienes nacionales a perpetuidad, cuyo mantenimiento y resguardo es facultad exclusiva de la Federación.

“Los drenes son la perpetuidad de la nación y la nación le da el mantenimiento del mismo a la Conagua. Entonces, la Federación, a través de Conagua, es propietaria de todos los drenes y sus bordos”, puntualizó.

En ese sentido, reveló que, tras las primeras indagatorias y comunicación con instancias federales, no existe registro de alguna concesión o permiso que autorice la modificación del uso de suelo de dicha infraestructura por lo que la obra podría estar violando la Ley de Aguas Nacionales.

“Hasta donde yo sé, en una llamada telefónica, no tienen ningún permiso de privatizar o darle un uso distinto al que tienen”, advirtió Menéndez

Para destrabar el conflicto y determinar si la obra debe ser suspendida o regularizada (en caso de ser posible), el Ayuntamiento de Ahome ha trazado una ruta de revisión documental de tres frentes:

- La validación ejidal: Se investigará si la asamblea del ejido 9 de Diciembre aprobó formalmente la cesión o venta de ese espacio, y bajo qué términos.

- El rastreo de permisos: La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano deberá localizar el expediente original para saber qué funcionarios autorizaron la licencia de construcción y qué documentos se presentaron para justificar el relleno del canal.

- Dictamen federal: Se solicitará a la Conagua un informe técnico oficial sobre el estatus de ese tramo específico del dren para confirmar la invasión de zona federal.

Menéndez de Llano Bermúdez reiteró su compromiso de escuchar a los vecinos inconformes y actuar conforme a derecho, asegurando que si bien se respeta la inversión privada y la autonomía ejidal, estas no pueden estar por encima del patrimonio nacional ni afectar la seguridad hídrica de la zona.