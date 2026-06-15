$!Ayuntamiento de Ahome lanza campaña ‘cero multas’ en predial y anuncian rebajas en Tránsito

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de oxigenar la economía de las familias y abatir el rezago en la recaudación, el Ayuntamiento de Ahome pondrá en marcha un programa de estímulos fiscales que arranca este miércoles 17 de junio y concluirá el último día del mes.
El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez hizo el llamado a la ciudadanía para aprovechar esta jornada de regularización, en la cual se condonará el 100 por ciento de las multas y recargos en el impuesto predial, tanto en su modalidad urbana como rústica.
Este beneficio total también abarcará otros rubros municipales, incluyendo la revalidación de licencias de alcoholes, pago por uso de mercado y vía pública, el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, así como los permisos de anuncios y publicidad comercial.
“Quiero comentarles que, a partir del próximo miércoles, 17 de junio, hasta el último día de junio, de lunes a viernes, todos los días estaremos teniendo el 100 por ciento de descuento en multas y recargos en predial. En multas de tránsito tendremos hasta el 60 por ciento de descuento”, mencionó el Alcalde.
Enfatizó que ponerse al corriente no solo beneficia a los bolsillos de la población, sino que permite a la administración municipal sostener el ritmo en la prestación de servicios públicos y la ejecución de obras.
Sobre los descuentos en el área de Tránsito Municipal, que pueden alcanzar hasta un 60 por ciento, las autoridades precisaron que el beneficio no será aplicable para faltas consideradas graves.
Por lo tanto, las infracciones que involucren el consumo de alcohol, la falta de certificado médico, o la invasión de espacios exclusivos (personas con discapacidad, bicicletas y estacionamiento rosa), deberán pagarse en su totalidad.
Para hacer válidos estos estímulos, las cajas de la Dirección de Ingresos en Palacio Municipal, las distintas colecturías y las cajas de Tránsito operarán de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y para quienes busquen evitar filas o agilizar su trámite, la Comuna recuerda que se puede imprimir el recibo oficial y liquidarlo en sucursales de Banorte, Bancomer y tiendas OXXO.
De igual forma, el pago electrónico se mantiene activo a través de la plataforma digital www.pagosahome.org.mx.
El Ayuntamiento habilitó la línea telefónica 668 816 5028 y el correo electrónico atencioncontribuyente@ahome.gob.mx para brindar orientación y mayores informes a la ciudadanía.