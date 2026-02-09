$!Ayuntamiento de Ahome libera $10 millones para programa emergente de bacheo y reparación de deterioro vial

LOS MOCHIS._ Con una inversión de 10 millones de pesos, producto directo de la recaudación del Impuesto Predial y algunas otras contribuciones ciudadanas, el Ayuntamiento de Ahome atacará el deterioro vial a finales de este mes. No habrá distinción entre un bache por antigüedad y una zanja abierta producto de las reparaciones por parte de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, todo tendrá que ser reparado.

El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez anunció que los recursos están listos para ejecutarse exclusivamente a la reparación de baches, reposición de losas de concreto hidráulico y la rehabilitación de puntos con drenaje sanitario colapsado que han mermado la movilidad tanto en la zona urbana como rural. “El tesorero ya me dijo que me liberaba 10 millones de pesos para bachear y ahora vamos a ver cuáles serían los primeros puntos”, indicó. Detalló que la estrategia operativa tiene fecha de arranque para el próximo 26 de febrero y que las cuadrillas se concentrarán en tres frentes de trabajo de manera simultánea en donde se atacaran distintos puntos de la ciudad. Debido a la demanda del tráfico pesado específicamente en los cruces del Bulevar Macario Gaxiola con Monterrey y con Centenario, así como la intersección de Ignacio Zaragoza y Revolución se contará con bacheo asfáltico.

Para la reposición de concreto se demolerán losas fracturadas en los cruceros de Belisario Domínguez y Ramírez, así como las de Madero y Guadalupe Victoria. Se intervendrán tramos críticos en los drenajes sanitarios donde el subsuelo ha cedido, como en la calle Guadalupe Victoria (entre Madero y Serdán), 10 de Mayo y Belisario, y Madero con Doroteo Arango. “Cualquier obstrucción por bache, cualquier cosa que haya que reparar en concreto o cinta asfáltica, esos 10 millones van para eso. Si lo provocó a la Japama por una reparación de emergencia o como haya sido el origen se va a reparar”, manifestó Menéndez de Llano. Para optimizar los recursos, el Munícipe adelantó que se está conformando una “brigada élite” integrada por elementos de Obras Públicas y la Comisión de Desarrollo Urbano. Este equipo funcionará como un brazo operativo de respaldo para la Japama, atendiendo fugas y reparaciones urgentes de manera permanente, y sumándose a las labores de bacheo general cuando la carga de trabajo hidráulico disminuya.